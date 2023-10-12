Россия не будет уведомлять Совет Европы о введении и отмене военного положения

Госдума РФ приняла закон об отмене уведомления генсека Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного или чрезвычайного положения. Законопроект был принят сразу во втором и третьем чтениях. Об этом в четверг, 12 октября, стало известно из публикации в Telegram-канале нижней палаты российского парламента.



«Изменения связаны с прекращением участия России в Совете Европы», — говорится в посте.



Как отмечается в пояснительных материалах к законопроекту, в отношении РФ прекратила свое действие Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также ратифицированные протоколы к ней. Поэтому необходимо внесение этих изменений.