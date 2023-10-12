    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 7

    4 м/с, ю-з

    738мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd99.98eur105.95

    Россия не будет уведомлять Совет Европы о введении и отмене военного положения

    2180
    29 комментариев

    Госдума РФ приняла закон об отмене уведомления генсека Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного или чрезвычайного положения. Законопроект был принят сразу во втором и третьем чтениях. Об этом в четверг, 12 октября, стало известно из публикации в Telegram-канале нижней палаты российского парламента.

    «Изменения связаны с прекращением участия России в Совете Европы», — говорится в посте.

    Как отмечается в пояснительных материалах к законопроекту, в отношении РФ прекратила свое действие Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также ратифицированные протоколы к ней. Поэтому необходимо внесение этих изменений.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Госдума
    ЛАЙК1
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 29

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    29
    close