В Башкирии девятилетний ребенок ударил топором полицейского, который пытался задержать его родителей

В Башкирии девятилетний мальчик вооружился топором и попытался отбить своих родителей от полицейских, которые подозревали его родителей в краже. В итоге вся семья отправилась в отдел, а материалы в Следственный комитет. Подробности сообщает МВД республики 12 октября в своем телеграм-канале.



Инцидент произошел накануне в селе Родина Гафурийского района. Двое оперативников прибыли к женщине, которую подозревали в краже денег с банковской карты. Спокойно увезти ее в отдел не вышло, за жену заступился 29-летний муж. Агрессивный и нетрезвый мужчина схватился за топор. Сотрудники скрутили дебошира и отобрали орудие, но внезапно в дело вступил девятилетний сын пары. Мальчик взял на веранде второй топор, подбежал к одному из полицейских со спины и ударил.

