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    В Башкирии девятилетний ребенок ударил топором полицейского, который пытался задержать его родителей

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    9 комментариев

    В Башкирии девятилетний мальчик вооружился топором и попытался отбить своих родителей от полицейских, которые подозревали его родителей в краже. В итоге вся семья отправилась в отдел, а материалы в Следственный комитет. Подробности сообщает МВД республики 12 октября в своем телеграм-канале.

    Инцидент произошел накануне в селе Родина Гафурийского района. Двое оперативников прибыли к женщине, которую подозревали в краже денег с банковской карты. Спокойно увезти ее в отдел не вышло, за жену заступился 29-летний муж. Агрессивный и нетрезвый мужчина схватился за топор. Сотрудники скрутили дебошира и отобрали орудие, но внезапно в дело вступил девятилетний сын пары. Мальчик взял на веранде второй топор, подбежал к одному из полицейских со спины и ударил.

    Всю семью, в том числе мальчика, удалось угомонить и наконец доставить в отдел. Материалы по факту оскорблений и применения насилия в отношении представителя власти для дальнейшей юридической оценки направили в Следственный комитет. Также районный отдел МВД примет решение в отношении родителей.

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    Комментарии 9

    Гость12 Окт 2023 в 15:41
    Ромалы )
    +1−0
    Гость12 Окт 2023 в 15:35
    Кочевники))
    +1−0
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