Петербургский суд разберется в тонкостях парапсихологии, от которой до зоны один шаг

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой. В деле 4 фигуранта от 39 до 59 лет. Следствие считает, что бизнес-партнеры морочили головы доверчивым гражданам.
По версии следствия, в период с августа 2012-го по ноябрь 2017 года обвиняемые, представляя центр парапсихологии имени Андрея Владимировича Ясного, разработали преступный план хищения имущества граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Проблемы четверка предлагала решать при помощи экстрасенсорики, биоэнерготерапии, гадания и так далее. Единственным признанным наукой направлением, которое они использовали, была, пожалуй, только астрономия.
Центр парапсихологии рекламировался на радио. Страдающим горожанам предлагали позвонить по номеру телефона. Звонки поступали в офис, где «экстрасенсы», пользуясь скриптами с бумажки, обманывали доверчивых людей.
«Всего от действий участников преступной группы пострадали 5 человек, проживающих в Москве, Перми, Красноярске, Ставрополе и Ростове-на-Дону. Общий ущерб составил около 3,5 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу», — рассказали в горпрокуратуре.