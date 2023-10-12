Петербургский суд разберется в тонкостях парапсихологии, от которой до зоны один шаг

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой. В деле 4 фигуранта от 39 до 59 лет. Следствие считает, что бизнес-партнеры морочили головы доверчивым гражданам.



По версии следствия, в период с августа 2012-го по ноябрь 2017 года обвиняемые, представляя центр парапсихологии имени Андрея Владимировича Ясного, разработали преступный план хищения имущества граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Проблемы четверка предлагала решать при помощи экстрасенсорики, биоэнерготерапии, гадания и так далее. Единственным признанным наукой направлением, которое они использовали, была, пожалуй, только астрономия.