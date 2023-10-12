Песков назвал большим достижением соглашение о совместной системе ПВО России и Киргизии

Соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны России и Киргизии прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Документ накануне ратифицировал парламент Киргизии.
По словам Пескова, это большое достижение для двух стран, пишет 12 октября РИА Новости. Песков также указал на важность подобных совместных элементов.
Президент Киргизии Садыр Жапаров отметил, что объединенная система ПВО будет эффективным инструментом от угроз, который укрепит взаимоотношения в военной сфере.
Соглашение предполагает создание объединенной системы ПВО, для чего Бишкек предоставит на период действия договора земельный участок площадью пять гектаров рядом с российской авиабазой в Канте.
Координацию совместных действий войск объединенной региональной системы ПВО, входящих в состав других региональных систем ПВО СНГ, осуществляет главнокомандующий Воздушно-космическими силами Вооруженных сил России, управление совместными действиями войск системы ПВО России и Киргизии в районе коллективной безопасности осуществляет командующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил Киргизии.
Соглашение заключили на пять лет с правом автоматического продления.