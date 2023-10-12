Песков назвал большим достижением соглашение о совместной системе ПВО России и Киргизии

Соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны России и Киргизии прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Документ накануне ратифицировал парламент Киргизии.



По словам Пескова, это большое достижение для двух стран, пишет 12 октября РИА Новости. Песков также указал на важность подобных совместных элементов.



Президент Киргизии Садыр Жапаров отметил, что объединенная система ПВО будет эффективным инструментом от угроз, который укрепит взаимоотношения в военной сфере.

