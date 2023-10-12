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    Полиция Петербурга не нашла признаков жестокости по отношению к собаке из багажника. Но к содержанию есть вопросы

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    УМВД России по Калининскому району Петербурга отказалось возбуждать уголовное дело по 245-й статье УК «О жестком обращении с животными» в отношении женщины, которая, согласно сообщениям в соцсетях, оставила жить свою собаку в багажнике машины. По данным «Фонтанки», это следует из ответа полиции первому заместителю председателя комитета Госдумы Михаилу Романову (есть в распоряжении редакции).

    В письме отмечается, что дело не стали возбуждать ввиду отсутствия состава преступления. Однако владелица собаки, по мнению проверяющих, не обеспечила питомцу надлежащий уход, что попадает под статью 8.52 КоАП «Несоблюдение требований к содержанию животных». Дело передано в городское Управление ветеринарии.

    При этом полицейские провели профилактическую беседу с владелицей собаки — женщине объявлено официальное предостережение о недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

    Сначала в Петербурге, а потом и по всей России стало известно о псе, который живет в багажнике машине.

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    Собака в багажнике
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