Полиция Петербурга не нашла признаков жестокости по отношению к собаке из багажника. Но к содержанию есть вопросы

УМВД России по Калининскому району Петербурга отказалось возбуждать уголовное дело по 245-й статье УК «О жестком обращении с животными» в отношении женщины, которая, согласно сообщениям в соцсетях, оставила жить свою собаку в багажнике машины. По данным «Фонтанки», это следует из ответа полиции первому заместителю председателя комитета Госдумы Михаилу Романову (есть в распоряжении редакции).

В письме отмечается, что дело не стали возбуждать ввиду отсутствия состава преступления. Однако владелица собаки, по мнению проверяющих, не обеспечила питомцу надлежащий уход, что попадает под статью 8.52 КоАП «Несоблюдение требований к содержанию животных». Дело передано в городское Управление ветеринарии.