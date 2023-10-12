ВЦИОМ: Россияне назвали Хабенского и Пересильд лучшими актером и актрисой года

Константина Хабенского назвали лучшим российским актером года. Результаты опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал 12 октября.



За Хабенского отдали свои голоса 12 процентов опрошенных из числа давших содержательный ответ. Ему ненамного уступают Сергей Безруков и Владимир Машков, которым симпатизируют 11 процентов респондентов. На четвертом и пятом месте находятся Сергей Бурунов и Александр Петров — 6 процентов на каждого.



Лучшей актрисой года россияне назвали Юлию Пересильд (11 процентов), на втором месте Светлана Ходченкова с 5 процентами, тройку замыкает Елизавета Боярская, которой свои голоса отдали 4 процента опрошенных.

