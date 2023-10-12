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    ВЦИОМ: Россияне назвали Хабенского и Пересильд лучшими актером и актрисой года

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    Константина Хабенского назвали лучшим российским актером года. Результаты опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал 12 октября.

    За Хабенского отдали свои голоса 12 процентов опрошенных из числа давших содержательный ответ. Ему ненамного уступают Сергей Безруков и Владимир Машков, которым симпатизируют 11 процентов респондентов. На четвертом и пятом месте находятся Сергей Бурунов и Александр Петров — 6 процентов на каждого.

    Лучшей актрисой года россияне назвали Юлию Пересильд (11 процентов), на втором месте Светлана Ходченкова с 5 процентами, тройку замыкает Елизавета Боярская, которой свои голоса отдали 4 процента опрошенных.

    Исследование также показало, что 11 процентов респондентов выбрали в качестве лучшего кинофильма отечественного производства уходящего года «Чебурашку», а 9 процентов проголосовали за «Вызов».

    Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 6 октября 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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