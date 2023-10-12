Семью с 12 детьми, которой миллионер из списка Forbes подарил дом, лишили всех социальных пособий

Фотография была сделана три года назад на фоне старого дома в деревне Фото: Максим Бутусов / E1.RU Поделиться Поделиться





О многодетной семье Кириченко из деревни Верховино Свердловской области наши коллеги из Е1.RU впервые рассказали три года назад. Екатерина вместе с мужем Янисом и 12 детьми жили тогда в полутора комнатах деревенской избы. Администрация района выделила семье земельный участок в лесу, на котором по закону ничего нельзя построить. Тогда точно в такой же ситуации оказались еще 12 многодетных семей в этом районе. Узнав эту историю, российский предприниматель из списка Forbes, основатель «Русской медной компании», меценат и общественный деятель Игорь Алтушкин подарил семье просторный дом. Позже подключилась и прокуратура, через суд восстановив всем многодетным семьям района право на получение земли. Казалось бы, живи и радуйся, ведь участки, полученные от государства, не должны влиять на выплату пособий. Только вот семье Кириченко не повезло. Она лишилась всех детских пособий.

Причина отказа в социальной помощи — вовсе не в ценном подарке, не в том, что семья живет в большом трехэтажном доме площадью 450 метров: по этим критериям они как раз подходили под выплаты. Роскошью, из-за которой семью лишили поддержки от государства, посчитали как раз старый земельный участок в деревне Верховино, что в 300 километрах от Екатеринбурга, где когда-то жили Кириченко. Дело вот в чём. С начала этого года изменились правила получения социальных пособий. Этим сейчас занимается не соцзащита, а государственный Социальный фонд. Сейчас существует одно универсальное пособие — около 14 тысяч рублей. Оно предназначено и женщинам, вставшим на учет до 12 недель беременности, и детям всех возрастов, если доходы семьи ниже прожиточного минимума. По идее, этот упрощенный вариант более удобен, но вместе с этими удобствами ввели и новые жесткие правила.

А вот это уже снимок на фоне нового дома, подаренного семье Фото: Максим Бутусов / E1.RU Поделиться Поделиться





При получении детских пособий учитываются не только доходы семьи и зарплата родителей. Критериев нуждаемости много, и проверяют всё тщательно. Эти критерии, например, касаются жилья: можно иметь одну квартиру любой площади или несколько квартир, если площадь на каждого члена семьи составляет менее 24 квадратных метров. Можно иметь один дом любой площади или несколько домов, если площадь на каждого члена семьи — меньше 40 квадратных метров.



Также есть ограничения по машинам: нуждающейся семье можно иметь не больше одной машины, а многодетной — не больше двух. Также по правилам у семьи с городской пропиской должно быть не более 25 соток земли. Для сельских жителей — гектар. — Основания для отказа, которые пришли нам на «Госуслуги», — слишком много земли. У нас в деревне осталось 25 соток плюс 14 соток — наш нынешний участок рядом с подаренным домом в Березовском, — рассказала нам Екатерина Кириченко. — А если у городской семьи больше 25 соток, значит, пособия не положены. И не имеет значения, где находится эта земля: в Верховино, на краю области или, к примеру, на Рублевке. Не смотрят ни на количество собственников этой земли, ни на кадастровую стоимость участка.

Новый трехэтажный подаренный дом прошел по всем критериям для получения пособий Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU Поделиться Поделиться





Этот дом в деревне семья когда-то купила на материнский капитал. Строение сейчас нежилое, его отключили от электричества, выезжать туда слишком далеко: 300 километров от Екатеринбурга,

— Мы не хотели продавать этот участок, — объясняет Екатерина. — Планировали оставить для детей. Земля — это ресурс, на который всегда можно рассчитывать, который может прокормить, что бы ни случилось в стране с экономикой. На той же земле можно поставить дома, участок там большой. Может, кто-то из детей в будущем захочет фермерством заниматься.



До июня этого года семья из 14 человек получала детские пособия — около 120 тысяч. Сейчас все живут на 50 тысяч — это зарплата Екатерины и Яниса. Катя — руководитель небольшого молодого благотворительного фонда «Урал за жизнь», Янис — водитель в одной из компаний Екатеринбурга. Выручают урожай с участка у дома плюс прежние накопления.

В первый раз мы встретились с Екатериной Кириченко в их деревенском доме Фото: Максим Бутусов / E1.RU Поделиться Поделиться





— У нас только 70 тысяч рублей уходит на все детские кружки и секции: акробатика, гимнастика, английский, курсы подготовки к школе. Где-то есть скидки, где-то нет. Мы можем экономить на одежде, но не на образовании. Это их будущее. В общем, мы подумали и решили, что землю в Тугулыме надо продавать.

Но и тут семья снова столкнулась с проблемой: нотариус отказался заверять сделку.



— Опека разрешила продажу, но оказалось, что дом с участком неправильно оформлены, это случилось не по нашей вине, — рассказывает Екатерина. — В регистрационной палате (МФЦ тогда не было) нам четко сказали, что нужно обязательно наделить долями лишь первых двух детей — тех, на которых был выдан маткапитал. Остальных необязательно. Чтобы быстрее всё оформить, мы так и сделали. Возможно, тогда еще не было таких четко прописанных в законе критериев. А сейчас есть: при использовании маткапитала долями наделяются все рожденные на тот момент дети. То есть на данный момент из-за неправильного оформления мы ничего не можем сделать с той землей и домом.

Семье отказали в пособиях из-за излишков земли — вот этого участка в Тугулыме Фото: Максим Бутусов / E1.RU Поделиться Поделиться





Екатерина сейчас подала иск в суд, чтобы наделить долями еще двух детей. Только в этом случае получится избавиться от «роскоши» в виде 25 соток и претендовать на пособие.



Мы следим за ситуацией и обязательно к ней вернемся. Прочитайте также мнение демографа о том, что не так в нашей стране с рождаемостью и есть ли выход из этой ситуации.

