Водителя Nissan после ДТП на «Нарве» выкинуло из салона под колеса третьей машины

На трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти сначала столкнулись два автомобиля, а потом на одного из водителей наехала третья машина. Мужчина выжил, но серьезно пострадал.



Около 6:35 10 октября на 116-м километре федеральной автодороги «Нарва» 62-летний водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA Vesta под управлением 45-летнего мужчины, сообщает 12 октября пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. После этого водитель «Ниссана» вылетел из машины на проезжую часть, где на него наехала еще одна «Веста», под управлением 67-летнего мужчины.