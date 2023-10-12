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    Водителя Nissan после ДТП на «Нарве» выкинуло из салона под колеса третьей машины

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    На трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти сначала столкнулись два автомобиля, а потом на одного из водителей наехала третья машина. Мужчина выжил, но серьезно пострадал.

    Около 6:35 10 октября на 116-м километре федеральной автодороги «Нарва» 62-летний водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA Vesta под управлением 45-летнего мужчины, сообщает 12 октября пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. После этого водитель «Ниссана» вылетел из машины на проезжую часть, где на него наехала еще одна «Веста», под управлением 67-летнего мужчины.

    В результате аварии водитель «Ниссана» получил тяжелые травмы. Также травмы средней тяжести — у 45-летнего водителя «Лады» и его 47-летней пассажирки. Всех троих госпитализировали.

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