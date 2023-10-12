Компания GloraX за 9 месяцев увеличила продажи на 22 % по количеству сделок и на 21 % — по стоимости

По итогам 9 месяцев 2023 года девелоперская компания GloraX увеличила продажи жилья на 22 % по количеству сделок, на 35 % — по реализованной площади объектов и на 21 % — по стоимости. Таковы ключевые операционные результаты деятельности за три квартала.

За это время объем квадратных метров в стадии проектирования и строительства увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом и достиг 2,7 млн кв. м. Земельный банк вырос на четверть по сравнению с 2022 годом до 5 млн кв. м.

Средняя цена квадратного метра за 9 месяцев составила 267 тыс. рублей, а на сделки с ипотекой пришлось 59 % от всех продаж.