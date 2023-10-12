Компания GloraX за 9 месяцев увеличила продажи на 22 % по количеству сделок и на 21 % — по стоимости

По итогам 9 месяцев 2023 года девелоперская компания GloraX увеличила продажи жилья на 22 % по количеству сделок, на 35 % — по реализованной площади объектов и на 21 % — по стоимости. Таковы ключевые операционные результаты деятельности за три квартала.
За это время объем квадратных метров в стадии проектирования и строительства увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом и достиг 2,7 млн кв. м. Земельный банк вырос на четверть по сравнению с 2022 годом до 5 млн кв. м.
Средняя цена квадратного метра за 9 месяцев составила 267 тыс. рублей, а на сделки с ипотекой пришлось 59 % от всех продаж.
Так, с января по сентябрь 2023 года GloraX вышел в три новых региона: в Нижнем Новгороде компания уже начала реализацию масштабного проекта комплексного освоения территории в историческом центре города, в Ленинградской области приобрела участок площадью 9,5 га в поселке Новоселье, а в Казани планирует строительство нескольких жилых комплексов общей площадью не менее 500 тыс. кв. м. Сейчас в работе находятся еще 6 сделок, которые планируется закрыть до конца 2023 года, в результате чего прогнозируемый объем строительства в 2023 году достигнет 700 тыс. кв. м.
Что касается Санкт-Петербурга, то GloraX поднялся на восьмую строчку в рейтинге застройщиков города, по данным портала ЕРЗ.РФ, что на 7 позиций выше, чем было раньше, что обусловлено ростом портфеля проектов и увеличением объемов строительства за последние несколько месяцев.
«В 2023 году GloraX развивался согласно ранее утвержденной стратегии, увеличил объем земельного банка и вышел сразу в 3 новых для себя региона — Нижний Новгород, Ленинградскую область и Казань, — прокомментировал Глеб Шурпик, вице-президент блока экономики и финансов GloraX. — Этот и следующий год являются особенно важными для нас, так как компания готовится к выходу на IPO в 2025 г. В настоящее время мы сосредоточены на том, чтобы расширить и диверсифицировать портфель проектов, в том числе за счет экспансии в другие перспективные регионы».
Из значимых событий 2023 года можно отметить также размещение двухлетних биржевых облигаций в марте 2023 года объемом 1 млрд рублей.