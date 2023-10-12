    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, Сильный дождь

    Ощущается как 4

    6 м/с, зап

    738мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd99.98eur105.95

    Петербуржца задержали по подозрению в надругательстве над восьмилетней. Его подвело облачное хранилище

    5365
    44 комментария

    Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска задержали подозреваемого в сексуальном насилии над ребенком, которое началось более 10 лет назад. Мужчина может оказаться серийщиком.

    В поимке подозреваемого помогла база Интерпола и коллеги из ГУУР МВД РФ, стало известно «Фонтанке» 12 октября. Они выяснили, что некий человек загрузил в свое облачное хранилище на Google большое количество фото и видео порнографического содержания с участием разных несовершеннолетних девочек.

    Оперативники из Петербурга установили человека и задержали его. Мужчина оказался 35-летним жителем юга города, работающим водителем погрузчика. По предварительной информации, уже установлено, что в период с 2011 по 2015 год он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки-подростка. Жертве на момент первых эпизодов было 8 лет.

    Возбуждено уголовное дело.

    В ходе обыска в квартире подозреваемого на проспекте Ветеранов нашли и изъяли всю технику. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности.

    Ранее в поле зрения правоохранительных органов мужчина не попадал.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПедофилияДействия сексуального характераНасильственные действия сексуального характера
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ17
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 44

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    44
    close