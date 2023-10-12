Петербуржца задержали по подозрению в надругательстве над восьмилетней. Его подвело облачное хранилище

Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска задержали подозреваемого в сексуальном насилии над ребенком, которое началось более 10 лет назад. Мужчина может оказаться серийщиком.



В поимке подозреваемого помогла база Интерпола и коллеги из ГУУР МВД РФ, стало известно «Фонтанке» 12 октября. Они выяснили, что некий человек загрузил в свое облачное хранилище на Google большое количество фото и видео порнографического содержания с участием разных несовершеннолетних девочек.



Оперативники из Петербурга установили человека и задержали его. Мужчина оказался 35-летним жителем юга города, работающим водителем погрузчика. По предварительной информации, уже установлено, что в период с 2011 по 2015 год он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки-подростка. Жертве на момент первых эпизодов было 8 лет.

