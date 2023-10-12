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    Суд заочно арестовал одного из разработчиков приватизационных законов

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    Кузьминский суд Москвы заочно арестовал одного из разработчиков приватизационных законов, бывшего замминистра имущественных отношений России Сергея Моложавого, пишет 12 октября РБК. В пресс-службе суда сообщили, что бывший чиновник обвиняется в особо крупном мошенничестве — по части четвертой статьи 159 УК РФ.

    61-летнему уроженцу Киева может грозить до 10 лет лишения свободы. Согласно материалам дела, Моложавый подозревается в выводе имущества компании «Голденберг Инвест», где до 2021 года он занимал должность руководителя. Фирма зарегистрирована в 2010 году в Москве и занималась строительством и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

    Сообщается, что «неустановленные лица» получили контроль над имуществом, принадлежащим компаниям: 99,9% акций «Голденберг Инвест», 99,9% акций «Партнер-Недвижимость», а также некоторые здания в Москве и объекты недвижимости в Воронеже. Основной вид деятельность «Голденберг Инвест» — строительство и управление нежилым имуществом. К 2021 году убытки компании составили 22,9 млн рублей.

    Игорь Гилтин назван потерпевшим в разбирательстве. Согласно версии, Моложавый подозревается в причастности к хищению имущества компании «Голденберг Инвест» путем незаконного отчуждения в свою пользу 50% сертификатов акций этой организации.

    По информации, полученной изданием, до начала 2023 года Моложавый проживал в Москве, однако после этого покинул Россию. Полиция объявила Моложавого в розыск по уголовной статье, убедился корреспондент «Фонтанки».

    В 1995 году Моложавый начал карьеру в Государственном комитете по управлению госимуществом, а с 1997 года стал заместителем министра имущественных отношений РФ. В этот период министерство возглавлял Альфред Кох — один из «отцов» приватизации.

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    Сергей МоложавыйПриватизацияМошенничество в особо крупном размере
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    Комментарии 15

    Гость12 Окт 2023 в 12:43
    Редиска!
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