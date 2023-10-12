Суд заочно арестовал одного из разработчиков приватизационных законов

Кузьминский суд Москвы заочно арестовал одного из разработчиков приватизационных законов, бывшего замминистра имущественных отношений России Сергея Моложавого, пишет 12 октября РБК. В пресс-службе суда сообщили, что бывший чиновник обвиняется в особо крупном мошенничестве — по части четвертой статьи 159 УК РФ.



61-летнему уроженцу Киева может грозить до 10 лет лишения свободы. Согласно материалам дела, Моложавый подозревается в выводе имущества компании «Голденберг Инвест», где до 2021 года он занимал должность руководителя. Фирма зарегистрирована в 2010 году в Москве и занималась строительством и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

