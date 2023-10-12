В Новой Москве муж задушил жену в машине во время ссоры

В Москве задержали мужчину 1995 года рождения по подозрению в расправе над женой. Фатальной для женщины оказалась семейная ссора. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает 12 октября Следственный комитет столицы.
По данным следствия, 9 октября пара была в поселке Сосенское в Новой Москве. Возникла ссора и муж задушил жену. Известно, что мужчина уроженец среднеазиатской республики, 1995 года рождения. Проводятся следственные действия.
Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.