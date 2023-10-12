В Петербурге 12-летний подросток вонзил нож в грудь родной матери и сбежал. Женщина в реанимации

В Петербурге ищут 12-летнего школьника, который серьезно ранил мать во время ссоры. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 октября.



Инцидент произошел накануне на улице Бабушкина. Около десяти вечера в экстренные службы поступил звонок от 36-летней женщины, которая рассказала, что ее сын ударил ее ножом в грудь и убежал из квартиры. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что конфликт между матерью и ребенком произошел на фоне непослушания последнего. Женщина была госпитализирована в НИИ Джанелидзе и помещена в реанимацию в тяжелом состоянии.

