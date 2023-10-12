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    В ночном пожаре на Васильевском пострадал человек

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    Небольшой, но серьезный пожар тушили минувшей ночью в Василеостровском районе Петербурга, неподалеку от Гавани.

    По данным городского ГУ МЧС, 12 октября в 03:46 поступил вызов на улицу Карташихина, дом 2/13, выходящий на Среднегаванский проспект. Там в однокомнатной квартире огонь охватил 1 квадратный метр обстановки в комнате. На место выехали три пожарных расчета (12 человек личного состава), они ликвидировали возгорание в 04:25.

    «В результате пожара пострадал один человек, госпитализирован в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении.

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