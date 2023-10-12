Как быстро продать лизинговое имущество и куда идти, если хочешь его купить

Накопленная за 14 лет работы клиентская база — одно из неоспоримых преимуществ Российского аукционного дома (РАД). Это более 70000 потенциальных инвесторов, список которых ежедневно актуализируется и структурируется. Каждая ячейка базы РАД — это история долгосрочного сотрудничества и доскональное понимание потребностей каждого инвестора, что крайне актуально при продаже сложных и необычных активов.

Внутренняя система анализа и маркетинга РАД позволяют еще на этапе подписания договора с заказчиком сформировать пул потенциальных покупателей. Это принципиально отличает подход компании к работе с имуществом.

Важен еще и опыт. Например, РАД уже более пяти лет работает с лизингодателями и успел сформулировать стратегии, которые подходят для различных типов имущества.

Так, легковые автомобили, использовавшиеся в качестве такси, — это массовый актив, понятный рынку. Для него аналитики РАД могут предложить установить начальную цену чуть ниже рынка и провести масштабную рекламную кампанию. Все это позволит привлечь максимальное число потенциальных покупателей. Затем проводится английский аукцион (на повышение) — и его участники поднимают цену выше рыночной.

Если же речь идет о специализированном оборудовании, и рынок для него достаточно узкий, то эксперты понимают: число участников торгов будет минимальным. Здесь имеет смысл предлагать начальную цену чуть выше рынка, делать акцент на рекламу, нацеленную на конкретных покупателей, и использовать голландский аукцион (на понижение).