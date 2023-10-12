Как получить кешбэк через СБП в одной из крупных торговых сетей

До конца октября посетители «Ленты» могут получить 3% от стоимости покупок — если заплатят за них через Систему быстрых платежей (СБП). При этом кешбэк будет не в баллах, а полновесных рублях — и вернется он обратно на счет, с которого проводилась оплата.



Расплатиться с помощью Системы быстрых платежей можно по-разному, в зависимости от того, как удобнее:



в одно касание — для этого надо поднести смартфон со скачанным приложением СБПэй к NFC-табличке. Смартфон на базе Android достаточно разблокировать, а вот пользователям iOS придется сперва запустить приложение, выбрать NFC-оплату и после этого приблизить гаджет к табличке;



по QR-коду в кассовой зоне с помощью СБПэй или через приложение своего мобильного банка — затем надо будет подтвердить оплату.



— Система быстрых платежей становится привычным платежным инструментом для россиян, которые все чаще оплачивают покупки через нее с помощью QR-кодов или NFC-табличек. Мы вместе с партнерами постоянно расширяем список интересных предложений в разных категориях, особенно в таких популярных, как покупка продуктов. Уверены, что в новой акции с «Лентой» покупатели оценят удобство и скорость оплаты через СБП, — сообщила директор по маркетингу и коммуникациям НСПК (операционный платежный и клиринговый центр СБП) Наталья Пейсахович.



Чтобы участвовать в акции, надо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!». Максимальная сумма кешбэка, которую может получить один участник, — 1000 рублей за весь период акции.



СБПэй — мобильное приложение для оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей, доступное на смартфонах Android и iOS. В приложении необходимо привязать свой банковский счет.



Полные правила акции доступны на сайте.

