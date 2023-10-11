    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 8

    5 м/с, ю-з

    742мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd99.98eur105.95

    На ядерном объекте в Израиле произошел «инцидент». Возможно, речь идет о месте, где разрабатывалось оружие

    3448
    9 комментариев

    На ядерном объекте в Димоне на юге Израиля произошел «инцидент в сфере безопасности», сообщила 11 октября Jerusalem Post.

    Известно, что в Димоне находится ядерный исследовательский центр Израиля. «Характер происшествия пока неясен», — говорится в сообщении издания.

    Ливанская «Хезболла» ранее угрожала атакой на ядерные объекты в Димоне. Примерно за полчаса до сообщения об «инциденте» власти Израиля заявили о вторжении в воздушное пространство со стороны Ливана, но вскоре опровергли эту информацию.

    В ядерном исследовательском центре в Димоне находится ядерный реактор мощностью 24 МВт. Бытует мнение, что именно здесь израильские ученые разрабатывали ядерное оружие в конце 1960-х годов. Израиль не признавал, но и не опровергал наличие у него ядерного оружия и официально так и не вошел в число признанных ядерных государств.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ИзраильДимонЯдерный объект
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close