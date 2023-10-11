На ядерном объекте в Израиле произошел «инцидент». Возможно, речь идет о месте, где разрабатывалось оружие

На ядерном объекте в Димоне на юге Израиля произошел «инцидент в сфере безопасности», сообщила 11 октября Jerusalem Post.
Известно, что в Димоне находится ядерный исследовательский центр Израиля. «Характер происшествия пока неясен», — говорится в сообщении издания.
Ливанская «Хезболла» ранее угрожала атакой на ядерные объекты в Димоне. Примерно за полчаса до сообщения об «инциденте» власти Израиля заявили о вторжении в воздушное пространство со стороны Ливана, но вскоре опровергли эту информацию.
В ядерном исследовательском центре в Димоне находится ядерный реактор мощностью 24 МВт. Бытует мнение, что именно здесь израильские ученые разрабатывали ядерное оружие в конце 1960-х годов. Израиль не признавал, но и не опровергал наличие у него ядерного оружия и официально так и не вошел в число признанных ядерных государств.