Не спас даже лучший хоккеист в истории Хорватии. СКА проиграл «Локомотиву»

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонатнка.ру» Поделиться Поделиться





СКА принимал на своем льду лидера сезона — ярославский «Локомотив». Как итог — восьмое поражение в сезоне, хотя интрига держалась до конца. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как СКА продолжает бороться за плей-офф.

Перед матчем После принципиальной и тяжелой победы над ЦСКА армейцы с Невы точно должны были получить заряд бодрости на несколько матчей вперед. Но эмоций, похоже, хватило только на игру с «Куньлунем». Китайский клуб из Подмосковья («красные звезды» продолжают играть в Мытищах, хотя эпидемия коронавируса давно закончилась) был разгромлен со счетом 6:2. СКА впервые в сезоне забил столько шайб. И все было бы отлично, если бы не следующий соперник — ярославский «Локомотив», лидер текущего сезона.



Команда Игоря Никитина занимает первое место как в Западной конференции, так и в сводной таблице КХЛ. Основа успеха «железнодорожников» — сверхнадежная игра в обороне. Команда из Ярославля лишь девятая по забитым шайбам, но зато лучшая по пропущенным. СКА ни одним, ни другим похвастаться не может, но петербуржцы делают все, чтобы изменить ситуацию. Даже идут на очередной скандальный обмен.

Кто такой Рендулич Буквально накануне игры с «Локомотивом» петербуржцы объявили о переходе из «Сочи» лучшего хоккеиста в истории Хорватии (без шуток) Борны Рендулича. В обратном направлении уехал Марат Хуснутдинов. Об особых отношениях двух команд известно давно, но даже с учетом этого решение сочинцев расстаться со своим лучшим бомбардиром (15 очков) выглядело очень и очень странно. Для сравнения, у Хуснутдинова ни одного очка. То есть замена для «Сочи» совсем не равноценная. Логика же СКА очевидна. Помимо бомбардирских качеств Рендулич это праворукий нападающий, которого СКА очень не хватает, особенно при игре в неравных составах.



«За счет Рендулича мы хотим сделать наше большинство еще более мощным и эффективным, добавить команде мускулов», — объяснял главный тренер Роман Ротенберг.

А штука в том, что на игру против «Локомотива» Рендулич вышел… в четвертом звене с Иваном Зинченко и Павлом Дедуновым. Но по ходу матчи поднялся в третье звено и даже подарил надежду петербургским болельщикам.

Как проходил матч

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонатнка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонатнка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонатнка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонатнка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонатнка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонатнка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонатнка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонатнка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонатнка.ру» Поделиться Поделиться





Матч получился классическим для обеих команд. СКА начал очень активно, много бросал, но подходы к воротам получались неподготовленными. Из-за этого результата долгое время не было. «Локомотив» забросил одним из первых бросков на восьмой минуте. Отличился Иван Чехович, для которого этот гол стал первым в сезоне. Естественно, когда же начинать забивать, если не в матче против СКА. Впрочем, здесь ему очень сильно помогли защитники петербургской команды.



Вскоре ярославцы забили снова, буквально продавив защиту петербуржцев, но шайба перед этим подскочила выше перекладины, откуда Артур Каюмов и переправил ее в ворота. В итоге судьи отменили взятие за игру высоко поднятой клюшкой.

На старте второго периода защитник «Локомотива» Александр Елесин гениальным пасом из средней зоны вывел сразу двух своих партнеров на ворота СКА. Голкипер Никита Серебряков был бессилен. Шайбу забил Даниил Тесанов.



СКА сумел сократить отставание, удачно сыграв в чужой зоне. Сергей Толчинский закрыл синюю линию, а далее Алекс Гальченюк обратной передачей нашел Артема Земчёнка на дальней штанге, который точно бросил в угол ворот.



Но и ярославцы почти сразу вернули преимущество в два гола. Георгий Иванов открылся под передачу Дениса Алексеева на пятак, где в борьбе с защитниками СКА со второй попытки тому удалось протолкнуть шайбу за линию ворот.



По итогам второго периода СКА почти в три раза перебросал соперника, но счет, как говорится, на табло. В третьем игровом отрезке «Локомотив» закрылся, почти отдав инициативу. В этой ситуации и проявил себя новичок из Хорватии. Рендулич поймал ярославцев на ошибке при розыгрыше шайбы в зоне петербуржцев, убежал в контратаку и легко переиграл вратаря Даниила Исаева.



В конце третьего периода СКА отчаянно пытался спасти игру, заменив вратаря на шестого полевого игрока, но сравнять так и не удалось. Итог — восьмое поражение в сезоне со счетом 2:3 (0:1, 1:2, 1:0). Петербургский клуб продолжает балансировать в районе нижней границы зоны плей-офф.

Что сказал Роман Ротенберг

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Главный тренер СКА после матча заявил, что команда, несмотря на поражение, достигла серьезного прогресса и что хоккеисты выполняют игровое задание. Слово «ошибка» звучало несколько раз.

«В первом периоде допустили лишние ошибки, соперник нас наказал. Во втором и третьем периоде добавили в выполнении игрового задания, ребята услышали тренерский штаб, сделали выводы и стали играть так, как мы играли наши лучшие игры, в том числе с ЦСКА. Да, допустили ошибки, нас ловят на одинаковых ошибках, мы это всё учтём. Правильные смены — важная часть нашей системы, это первая подобная ошибка в этом сезоне, и она сыграла ключевую роль. Потом — пятак, надо всегда охранять свой пятак, надо делать это лучше», — подчеркнул Ротенберг.



Он добавил, что результативная игра с «Куньлунем» не пошла команде в плюс, потому что игроки СКА расслабились, а надо выходить на каждую смену на 100%. Тем не менее, главный тренер петербургской команды уверен, что у команды все впереди.



«Мы идём в нашем прошлогоднем графике, несмотря на поражение, мы идём по нарастающей — надо защитить титул Кубка Континента, начать плей-офф дома, основная задача — выиграть Кубок Гагарина», — подчеркнул Ротенберг.

Добавим, что Роман Борисович чрезвычайно оптимистичен. Сыграна уже почти четверть регулярного чемпионата, а СКА продолжает идти в районе нижней границы линии плей-офф.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

