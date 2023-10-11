На «ВидеоВышке» покажут и обсудят якутское кино

Якутское кино стало широко обсуждаемым феноменом несколько лет назад, хотя появилось оно гораздо раньше: студия «Сахафильм» была основана в 1992 году. Сами его представители считают залогом успеха то, что они берегут традиции, но при этом ищут свой стиль.



На творческой встрече в петербургской «Вышке» можно будет посмотреть фильм 1993 года «Серединный мир», снятый Алексеем Романовым. А потом принять участие в обсуждении с экспертами — руководителем программы «Кино» Арктического государственного института культуры и искусств Сарданой Саввиной и старшим преподавателем кафедры журналистики филологического факультета Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Ульяной Охлопковой.