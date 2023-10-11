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    На «ВидеоВышке» покажут и обсудят якутское кино

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    4 комментария

    Якутское кино стало широко обсуждаемым феноменом несколько лет назад, хотя появилось оно гораздо раньше: студия «Сахафильм» была основана в 1992 году. Сами его представители считают залогом успеха то, что они берегут традиции, но при этом ищут свой стиль.

    На творческой встрече в петербургской «Вышке» можно будет посмотреть фильм 1993 года «Серединный мир», снятый Алексеем Романовым. А потом принять участие в обсуждении с экспертами — руководителем программы «Кино» Арктического государственного института культуры и искусств Сарданой Саввиной и старшим преподавателем кафедры журналистики филологического факультета Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Ульяной Охлопковой.

    Фото: кадр из фильма
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    Начало показа 12 октября в 18:00. Для тех, кто не учится в Высшей школе экономики (и не преподает там), — вход по регистрации (до 15:00). 16+

    Фото: кадр из фильма

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    Комментарии 4

    Гость11 Окт 2023 в 22:44
    Чую, пошлют на Оскара!)))
    +0−0
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