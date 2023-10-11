На «ВидеоВышке» покажут и обсудят якутское кино

Якутское кино стало широко обсуждаемым феноменом несколько лет назад, хотя появилось оно гораздо раньше: студия «Сахафильм» была основана в 1992 году. Сами его представители считают залогом успеха то, что они берегут традиции, но при этом ищут свой стиль.
На творческой встрече в петербургской «Вышке» можно будет посмотреть фильм 1993 года «Серединный мир», снятый Алексеем Романовым. А потом принять участие в обсуждении с экспертами — руководителем программы «Кино» Арктического государственного института культуры и искусств Сарданой Саввиной и старшим преподавателем кафедры журналистики филологического факультета Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Ульяной Охлопковой.
Начало показа 12 октября в 18:00. Для тех, кто не учится в Высшей школе экономики (и не преподает там), — вход по регистрации (до 15:00). 16+