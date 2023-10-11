    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 8

    5 м/с, ю-з

    742мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd99.98eur105.95

    СКА проиграл «Локомотиву», несмотря на дебютный гол Рендулича

    2055
    6 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива». Встреча проходила 11 октября в Петербурге. Армейцы с Невы уступили со счетом 2:3 (0:1, 1:2, 1:0).

    Голы за СКА забили Артем Земченок (24-я минута) и Борна Рендулич (50). Отметим, что для Рендулича эта шайба стала первой в матчах за СКА. У «Локомотива» отличились Иван Чехович (8), Даниил Тесанов (22) и Георгий Иванов (24).

    Для СКА это поражение стало восьмым в 16 матчах чемпионата. Следующим соперником армейцев станет минское «Динамо». Встреча пройдет в Петербурге 13 октября.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СКА
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close