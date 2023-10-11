СКА проиграл «Локомотиву», несмотря на дебютный гол Рендулича

Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива». Встреча проходила 11 октября в Петербурге. Армейцы с Невы уступили со счетом 2:3 (0:1, 1:2, 1:0).
Голы за СКА забили Артем Земченок (24-я минута) и Борна Рендулич (50). Отметим, что для Рендулича эта шайба стала первой в матчах за СКА. У «Локомотива» отличились Иван Чехович (8), Даниил Тесанов (22) и Георгий Иванов (24).
Для СКА это поражение стало восьмым в 16 матчах чемпионата. Следующим соперником армейцев станет минское «Динамо». Встреча пройдет в Петербурге 13 октября.