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    «Почему через территорию Украины можно?» Путин не понимает, почему Германия перестала покупать газ по российским маршрутам

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    Президент РФ Владимир Путин назвал отказ Германии покупать газ по российским маршрутам «неумным экономическим поведением». Об этом глава государства заявил в среду, 11 октября, в ходе пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя». Трансляцию проводила пресс-служба Кремля.

    «Северный поток 2 — это напрямую в Германию. Одна нитка не пострадала. Это 27,5 млрд кубических метро по году. Достаточно только нажать кнопку — для этого нужно решение ФРГ. Они предпочитают покупать все на 30% дороже и не пользоваться нашими энергоресурсами. Это их выбор. <…> Я хочу быть корректным, но, мне кажется, что это неумное экономическое поведение», — поделился российский лидер.

    Путин рассказал, что не понимает, «почему через территорию Украины можно подавать газ в Германию», а по Северному потоку-2 нельзя.

    «Когда наш газ заходить на территорию Украины <…> он растекается по газопроводам внутри Украины. Все остальное — это только по бумажкам дальше, что якобы он целиком идет через территорию Украины к западному потребителю <…> Все равно это наш газ, да и Украина сама частично наверняка им пользуется» — уточнил президент РФ.

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