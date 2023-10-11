«Почему через территорию Украины можно?» Путин не понимает, почему Германия перестала покупать газ по российским маршрутам

Президент РФ Владимир Путин назвал отказ Германии покупать газ по российским маршрутам «неумным экономическим поведением». Об этом глава государства заявил в среду, 11 октября, в ходе пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя». Трансляцию проводила пресс-служба Кремля.
«Северный поток 2 — это напрямую в Германию. Одна нитка не пострадала. Это 27,5 млрд кубических метро по году. Достаточно только нажать кнопку — для этого нужно решение ФРГ. Они предпочитают покупать все на 30% дороже и не пользоваться нашими энергоресурсами. Это их выбор. <…> Я хочу быть корректным, но, мне кажется, что это неумное экономическое поведение», — поделился российский лидер.
Путин рассказал, что не понимает, «почему через территорию Украины можно подавать газ в Германию», а по Северному потоку-2 нельзя.
«Когда наш газ заходить на территорию Украины <…> он растекается по газопроводам внутри Украины. Все остальное — это только по бумажкам дальше, что якобы он целиком идет через территорию Украины к западному потребителю <…> Все равно это наш газ, да и Украина сама частично наверняка им пользуется» — уточнил президент РФ.