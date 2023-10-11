Глава Минэка рассказал, чем чревато повышение ключевой ставки

Повышение ключевой ставки может привести к проблемам финансирования крупных инвестпроектов. Такое мнение 11 октября высказал глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
Он отметил, что логика увеличения ключевой ставки для краткосрочных целей понятна. При этом серьезные инвестпроекты не могут быть профинансированы уже по сегодняшним ставкам.
«Но нас беспокоят долгосрочные последствия, в первую очередь — снижение возможностей инвестиционного кредитования. И конечно, по тем ставкам, которые сейчас есть, серьезные инвестиционные проекты профинансированы быть не могут», — цитирует его газета «Коммерсант».
У Минэка и Минфина разные мнения относительно развития и расширения льготных инвестпрограмм, но ведомства ищут компромисс, сказал Решетников.
В то же время зампред Банка России Алексей Заботкин в комитете Госдумы по финансовому рынку предупредил, что несоответствие ставок инфляционным и девальвационным ожиданиям может привести к самоподдерживающемуся ослаблению рубля по сценарию турецкой лиры.
«Это когда ослабление рубля увеличивает девальвационные ожидания, и при этом процентные ставки по национальной валюте недостаточны, чтобы компенсировать эти опасения граждан и компаний», — объяснил он.
В такой ситуации граждане начинают больше переводить свои сбережения в иностранную валюту и активы. То же самое делают с денежыными остатками компании. Из-за этого нацвалюта слабеет еще больше.
«Как это происходит, хорошо видно по турецкой лире за последние несколько лет. Властям Турции, несмотря на множество мер, пока не удается переломить этот девальвационный тренд... За годы очень мягкой и макроэкономической политики в целом, и процентных ставок гораздо ниже фактической инфляции вот этот маховик девальвационных ожиданий раскрутился так быстро, что остановить его теперь крайне сложно», — цитирует Заботкина «Интерфакс».
Соответствует ли уровень процентных ставок в России инфляционным и девальвационным ожиданиям граждан и компаний, ЦБ будет «оценивать это на предстоящем заседании».
Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке назначено на 27 октября.