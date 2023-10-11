Глава Минэка рассказал, чем чревато повышение ключевой ставки

Повышение ключевой ставки может привести к проблемам финансирования крупных инвестпроектов. Такое мнение 11 октября высказал глава Минэкономразвития России Максим Решетников.



Он отметил, что логика увеличения ключевой ставки для краткосрочных целей понятна. При этом серьезные инвестпроекты не могут быть профинансированы уже по сегодняшним ставкам.

«Но нас беспокоят долгосрочные последствия, в первую очередь — снижение возможностей инвестиционного кредитования. И конечно, по тем ставкам, которые сейчас есть, серьезные инвестиционные проекты профинансированы быть не могут», — цитирует его газета «Коммерсант».