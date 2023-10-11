В новом сезоне бизнес-реалити «Сверхновая» участницы из Петербурга представят проекты реабилитационного центра и иммерсивного театра

Новый сезон бизнес-реалити для женщин-предпринимательниц «Сверхновая» стартует в середине октября. Жюри выберет лучший из 14 проектов от участниц со всей России, две из них — из Петербурга. Ведущей программы стала Яна Чурикова.

Всего заявки для участия в шоу подавали более 3 000 человек, сообщил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук. Победительница получит 10 млн рублей для воплощения своей бизнес-идеи. В реалити отобраны проекты из разных городов — от Москвы до Новосибирска, в том числе два из Петербурга.