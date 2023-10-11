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    В новом сезоне бизнес-реалити «Сверхновая» участницы из Петербурга представят проекты реабилитационного центра и иммерсивного театра

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    Новый сезон бизнес-реалити для женщин-предпринимательниц «Сверхновая» стартует в середине октября. Жюри выберет лучший из 14 проектов от участниц со всей России, две из них — из Петербурга. Ведущей программы стала Яна Чурикова.

    Всего заявки для участия в шоу подавали более 3 000 человек, сообщил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук. Победительница получит 10 млн рублей для воплощения своей бизнес-идеи. В реалити отобраны проекты из разных городов — от Москвы до Новосибирска, в том числе два из Петербурга.

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    Анна Рязанова хочет создать в Петербурге реабилитационный центр для людей с расстройством пищевого поведения, а также нуждающихся в помощи после пережитых тяжелых диагнозов и жизненных потрясений. Лилия Тим предложила идею иммерсивного театра с «живыми» предметами, где кресло, например, может обнять человека или предложить чашку кофе. Среди проектов других участниц — приложение для изучения русского языка взрослыми и детьми, производство ферментов, ускоряющих обмен веществ, разведение тутового шелкопряда и др.

    «Идеи Анны и Лилии — реабилитация и рекреация — это идеи из социальной сферы, и они нуждаются в поддержке со стороны бизнеса. И я верю, что участницы смогут максимально далеко пройти в программе», — добавил Александр Соловенчук.

    Оценивать идеи участниц во время реалити-шоу будут эксперты из разных сфер бизнеса, например визажист и владелица бренда косметики Елена Крыгина, рестораторы Константин Ивлев и Александр Белькович, исполнительный директор по стратегии и инновационному развитию МТС Евгений Черешнев и др.

    Премьера нового сезона состоится в онлайн-кинотеатре KION 16 октября.

    Первый сезон был показан на телеканале RU.TV в прошлом году, победила в нем Евгения Елескина из Вологды с проектом онлайн-обучения детей.

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