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    В США скончалась 104-летняя парашютистка. Недавно она установила мировой рекорд

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    В США 104-летняя жительница Чикаго Дороти Хоффнер умерла спустя чуть больше недели после прыжка с парашютом. Тогда она установила мировой рекорд. О смерти парашютистки сообщает телеканал NBC Chicago 11 октября.

    Дороти Хоффнер скончалась на днях, подтвердили представители дома престарелых Брукдейла. Чуть больше недели назад, 1 октября, она совершила невероятный подвиг. На высоте примерно 13 тысяч футов (4 км) пенсионерка выпрыгнула с парашютом из самолета в тандеме с инструктором и благополучно приземлилась.

    Таким образом, Дороти Хоффнер стала самым пожилым человеком в мире, прыгнувшим с парашютом. Пока что этот прыжок все еще проверяется Книгой рекордов Гиннесса.

    Сама Хоффнер признавалась, что начала заниматься парашютным спортом только в 100 лет.

    Видео с прыжком Дороти можно посмотреть в материале «Фонтанки».

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