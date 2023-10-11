В США скончалась 104-летняя парашютистка. Недавно она установила мировой рекорд

В США 104-летняя жительница Чикаго Дороти Хоффнер умерла спустя чуть больше недели после прыжка с парашютом. Тогда она установила мировой рекорд. О смерти парашютистки сообщает телеканал NBC Chicago 11 октября.



Дороти Хоффнер скончалась на днях, подтвердили представители дома престарелых Брукдейла. Чуть больше недели назад, 1 октября, она совершила невероятный подвиг. На высоте примерно 13 тысяч футов (4 км) пенсионерка выпрыгнула с парашютом из самолета в тандеме с инструктором и благополучно приземлилась.

Таким образом, Дороти Хоффнер стала самым пожилым человеком в мире, прыгнувшим с парашютом. Пока что этот прыжок все еще проверяется Книгой рекордов Гиннесса.