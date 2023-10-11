Двести пятьдесят тысяч с инвалида, пятьдесят — с многодетной матери: как топят в судах клиентов каршеринга

Рассказываем, как клиентов каршеринга топили в судах Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Судебные разборки между клиентами и каршерингом — частое явление. Водители нередко идут по пути «не свое, не жалко». Они гоняют на прокатных машинах, устраивают на них дрифт и попадают в ДТП. В свою очередь фирмы дерут с клиентов совершенно запредельные штрафы — такие, что пользователи потом годами вынуждены расплачиваться и жаловаться на неадекватность выставленных им счетов.



Наши коллеги из E1.RU решили собрать подборку судебных процессов, где клиенты и представители каршеринга обвиняли друг друга во всех смертных грехах, и заодно спросить у юристов: насколько справедливы «карательные» тарифы. Посмотрите таблицу ниже.

Для примера: таблица штрафов, действующая в сервисе «Делимобиль». Нарушил — твои проблемы Инфографика: Филипп Сапегин / E1.RU Поделиться Поделиться





250 тысяч с инвалида первой группы Недавно Свердловский областной суд утвердил драконовский штраф для жительницы Екатеринбурга Елены Ц. Осенью 2022 года она арендовала легковушку в «Делимобиле», но вместо того чтобы сесть за руль самой, усадила своего знакомого. В пути их остановили сотрудники ГИБДД, заподозрили, что водитель нетрезв, и отправили каршеринговую машину на штрафстоянку. Юристы «Делимобиля» обратились в суд и взыскали с Ц. максимально возможную выплату — 250 тысяч рублей. При этом сама она не явилась на заседание. — Автомобиль остановили сотрудники ДПС, и за рулем было третье лицо, то есть Ц. передала управление машиной другому человеку. Это очень жесткое нарушение правил сервиса, — объяснили в компании. — Кроме того, этот человек был в состоянии явного опьянения. Сотрудники ДПС попросили его пройти освидетельствование, но он отказался, после чего машину эвакуировали. Поэтому последовал указанный штраф за передачу руля плюс отказ от освидетельствования.



Сама Елена спохватилась только через несколько месяцев, когда приставы списали деньги с ее расчетного счета. Она обратилась в областной суд с просьбой отменить решение районного суда и пересмотреть ее дело заново. Она жаловалась, что никто не известил ее о гражданском процессе и не вручил ей копию заочного решения суда. На решающем заседании Елена говорила, что является инвалидом первой группы, поэтому получать почту ей затруднительно. Но в апелляционной инстанции эти доводы не приняли и оставили всё как есть — четверть миллиона в пользу каршеринга.

Дрифт-мобиль Некий Евгений И. из Екатеринбурга требовал, чтобы «Делимобиль» заплатил ему 50 тысяч рублей в качестве морального вреда и компенсировал 41 тысячу за услуги юриста. И. уверял, что из-за спора с каршерингом нервничал и испытывал постоянный стресс, отчего у него развилась бессонница. Собственно, судебные разборки начались из-за того, что Евгений дрифтил на арендованном авто.

Штраф за дрифт в каршеринге огромный, но клиентов это не останавливает читатель E1.RU

Евгений взял в прокат Volkswagen Polo, а уже через три дня в его приложении появился гигантский штраф за лихачество — 100 тысяч рублей. И. решил судиться, при этом он заявил, что не дрифтил, а только пытался вернуть контроль над машиной. Вот объяснение:

— Истец ( Евгений И. — Прим. ред.) считает, что доказательства применения дрифта отсутствуют. Автомобиль был возвращен им без повреждений, во время движения на арендованном автомобиле на парковке торгового центра автомобиль заносило, и он применял ручной тормоз. Также во время езды он заметил, что рычаг ручного тормоза был какое-то время поднят, а на стоянке за цирком тренировал навыки вождения и применял ручной тормоз.



Суд И. в итоге не поверил и встал на сторону компании. В процессе отметили, что по договору с каршерингом клиенту было запрещено опасное вождение, в том числе дрифт, а в период аренды оборудование как минимум дважды засекало езду по кругу с применением контролируемых заносов и использованием ручника. Повторная жалоба Евгения в Свердловский областной суд ничего не изменила: ему сохранили штраф в 100 тысяч рублей.



Штраф из-за малыша Этот эпизод — небольшое исключение из общей картины. Екатерина, ее муж и трое детей ехали на каршеринге в аэропорт Кольцово. В дороге один из малышей (которому не исполнилось еще десяти месяцев) начал капризничать, и женщина была вынуждена сесть с ним на заднее сиденье. Из-за этого за руль сел ее муж, имеющий водительское удостоверение. Поездка закончилась успешно. Но позже на электронную почту Екатерины посыпались требования, чтобы она погасила штраф в 50 тысяч рублей. Писали не только представители каршеринга, но и коллекторы. Екатерина заплатила им 1000 рублей , после чего подала в суд. Она заявила, что указанную сумму штрафа считает несоразмерной, и потребовала, чтобы с нее прекратили требовать 50 тысяч , а также все неустойки и пени.

Капризный ребенок едва не обошелся клиентке каршеринга в полсотни тысяч рублей Иллюстрация: Филипп Сапегин / E1.RU Поделиться Поделиться





Екатерине отчасти повезло: суд ограничил требования каршеринга, снизив сумму в пять раз — с 50 до 10 тысяч рублей. Был учтен тот факт, что автомобиль никак не пострадал, но его владельцы всё равно влепили клиентке штраф по высшей планке. Решение суда было вынесено с учетом требований «разумности и справедливости».

— Учитывая конкретные обстоятельства дела, отсутствие наступления негативных последствий, суд полагает возможным снизить начисленную сумму штрафа, — отметила судья.

Мегаштрафы оспаривали в Верховном суде Несмотря на впечатляющие суммы различных штрафов и неустоек, юристы не считают, что каршеринговые фирмы беспредельничают. Наоборот, сложившаяся практика с наказанием нерадивых клиентов в последние годы была закреплена судами на различных уровнях.

Вот что рассказала Ксения Рябкина, адвокат адвокатского бюро INTELLECT: — Большие штрафы по договору каршеринга объяснимы. Во-первых, арендуемый автомобиль сам по себе имеет немалую стоимость, компании заинтересованы в том, чтобы с их имуществом обращались аккуратно, а после аренды автомобиль возвращался в том же состоянии, в каком был передан изначально. Во-вторых, автомобиль является источником повышенной опасности, в связи с чем нарушение правил дорожного движения и условий договора каршеринга не всегда может заканчиваться так «безболезненно», как это было в случае, рассмотренном Чкаловским районным судом (эпизод с Еленой Ц. — Прим. ред.).

По словам Ксении Рябкиной, крупные штрафы за невыполнение условий договора каршеринга имеют и превентивную цель — пресечь нарушения, в результате которых может быть причинен вред не только имуществу, но также здоровью и жизни людей.

— При взыскании с физлиц штрафов за нарушение условий договора каршеринга Закон о защите прав потребителей не нарушается, а споры по взысканию таких штрафов (или уменьшению их в судебном порядке) не относятся к категории дел о защите прав потребителей, поскольку связаны с нарушениями, допущенными самими потребителями. Более того, высокие штрафы по договору каршеринга уже не раз становились предметом разбирательства в судах, в том числе и Верховного суда РФ. Так, судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ по одному из дел указала, что применение судами положения статьи 333 ГК РФ о снижении размера штрафа (в частности, штрафа по договору каршеринга) должно быть мотивировано. Безосновательное снижение такого штрафа недопустимо, — подытожила адвокат.