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    Пожарные откачали собаку во время пожара на проспекте Ударников в Петербурге

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    При пожаре на проспекте Ударников, где пострадал мужчина, спасли женщину и трех собак. Одну откачивали сотрудники МЧС.

    Как сообщает пресс-служба городского ведомства 11 октября, один из жильцов дома снял момент после того, как собаку привели в чувство. Четвероногий надышался дымом.

    Фото: МЧС Санкт-Петербурга
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    Пожар в квартире дома 30, корпус 1, по проспекту Ударников начался сразу после полуночи 10 октября. Полностью выгорела одна из комнат «трешки» на площади 15 квадратных метров. Хозяина квартиры увезли в больницу.

    В 00:49 пожар был ликвидирован.

    Фото: МЧС Санкт-Петербурга

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