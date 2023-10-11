Пожарные откачали собаку во время пожара на проспекте Ударников в Петербурге

При пожаре на проспекте Ударников, где пострадал мужчина, спасли женщину и трех собак. Одну откачивали сотрудники МЧС.
Как сообщает пресс-служба городского ведомства 11 октября, один из жильцов дома снял момент после того, как собаку привели в чувство. Четвероногий надышался дымом.
Пожар в квартире дома 30, корпус 1, по проспекту Ударников начался сразу после полуночи 10 октября. Полностью выгорела одна из комнат «трешки» на площади 15 квадратных метров. Хозяина квартиры увезли в больницу.
В 00:49 пожар был ликвидирован.