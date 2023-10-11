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    Дожди и ветер несёт в Петербург атмосферный фронт. Температура будет расти

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    В Петербурге потеплело, но можно ли это назвать улучшением погоды — вопрос.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 октября в городе ожидается дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, в прибрежных районах местами порывы сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 3–5 градусов, днем составит плюс 9–11.

    «Сегодня Северную столицу пересечёт тёплый атмосферный фронт. Смещаясь с запада на восток, он сделает погоду облачной, принесёт дожди и усилит ветер. При этом показания термометров подрастут и вернутся в рамки климатической нормы. <...> Ветер южный 6–11 м/с, с порывами до 13–18 м/с. Атмосферное давление будет активно падать и составит 740 мм рт. ст., что существенно ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    Дожди и ветер ожидаются и в ближайшие два дня. При этом в пятницу, 13 октября, будет 10–12 градусов.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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