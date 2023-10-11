Недельное отсутствие петербургского предпринимателя обошлось ему в миллион

Полиция Петроградского района ищет вора, который воспользовался отсутствием бизнесмена дома и похитил миллион.
33-летний директор компании, которая предоставляет услуги инвалидам и ветеранам, пришел в 43-й отдел полиции накануне около семи вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 октября. Мужчина сообщил, что по возвращении из недельного отпуска обнаружил, что в его квартире на Кронверкской улице побывал неизвестный. По предварительной информации, вор унес золотую цепочку, 7 тысяч евро и 500 долларов. Сумму ущерба пострадавший оценил в 1,2 млн рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.