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    Недельное отсутствие петербургского предпринимателя обошлось ему в миллион

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    Полиция Петроградского района ищет вора, который воспользовался отсутствием бизнесмена дома и похитил миллион.

    33-летний директор компании, которая предоставляет услуги инвалидам и ветеранам, пришел в 43-й отдел полиции накануне около семи вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 октября. Мужчина сообщил, что по возвращении из недельного отпуска обнаружил, что в его квартире на Кронверкской улице побывал неизвестный. По предварительной информации, вор унес золотую цепочку, 7 тысяч евро и 500 долларов. Сумму ущерба пострадавший оценил в 1,2 млн рублей.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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