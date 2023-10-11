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    В попытке заработать на брони отелей петербуржец отдал мошенникам сбережения

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    Как стало известно «Фонтанке», в полицию молодой человек обратился 10 октября. Он рассказал, как ему в Телеграме пришло сообщение с неизвестного номера, собеседник предлагал непыльную работу.

    Смысл, как ему объяснил «работодатель», заключался в поднятии рейтингов отелей, для этого их надо было бронировать. Сделав пару тестовых броней, мужчину добавили в общий чат, где были такие же работники. Оказалось, что надо заплатить небольшую сумму и после этого начать полноценно работать. После успешного выполнения задачи ему вернулось вложенное и обещанный заработок с заявки.

    Затем ему предложили бронировать отели, по которым работникам полагается десятикратная прибыль, но вновь было необходимо пополнять баланс. Молодого человека затянуло, он перевел непонятно куда 160 тысяч и прозрел, когда понадобилось еще 340.

    Полиции он передал скриншоты переписок и номера карт, на которые переводил деньги.

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