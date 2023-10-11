В попытке заработать на брони отелей петербуржец отдал мошенникам сбережения

Как стало известно «Фонтанке», в полицию молодой человек обратился 10 октября. Он рассказал, как ему в Телеграме пришло сообщение с неизвестного номера, собеседник предлагал непыльную работу.

Смысл, как ему объяснил «работодатель», заключался в поднятии рейтингов отелей, для этого их надо было бронировать. Сделав пару тестовых броней, мужчину добавили в общий чат, где были такие же работники. Оказалось, что надо заплатить небольшую сумму и после этого начать полноценно работать. После успешного выполнения задачи ему вернулось вложенное и обещанный заработок с заявки.

