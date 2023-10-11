Дружба и застройщик помогут решить квартирный вопрос

Компания Л1 запустила программу «Бонусы за дружбу». Особенность в том, что ей могут воспользоваться не только потенциальные, но и уже состоявшиеся покупатели. Программа лояльности позволяет постоянным клиентам получить бонусы и одновременно помочь друзьям решить квартирный вопрос.
Суть программы проста: если к компании обратится новый клиент по рекомендации уже состоявшегося покупателя, то первый получит скидку на квартиру, а второй — определенную сумму на счет. Размер скидки и бонусов зависит от стоимости и метража квартиры, размера вашей скидки по программе лояльности, времени, прошедшем между покупками. Чем оно будет меньше, тем больше бонус и скидка.
Рассчитать, кому что причитается, можно по формуле: персональную скидку поделить на два и умножить на временной коэффициент. Его размер зависит от времени, которое прошло с момента заключения договора. Если менее четырех месяцев — то 0,9. В рамках от 4 до 12 месяцев — 0,8. По истечении года — 0,7.
Бонус за вычетом НДФЛ поступит на указанный счет клиента после того, как друг заключит договор и внесет по нему оплату. При этом персональная скидка для друга будет учтена на этапе подписания договора.
К программе автоматически подключается каждый новый клиент «Л1». Отследить бонусы и коэффициенты просто: нужно зайти в личный кабинет на сайте застройщика, где отражается размер индивидуальной скидки. В программе не могут принимать участие ближайшие родственники клиентов. Для них есть отдельные предложения: скидка** будет рассчитана исходя из суммарной площади приобретенных квартир всеми членами семьи.
Полные правила программы «Бонусы за дружбу» можно найти здесь
*Акция проводится для участников Программы лояльности клиентов «Бонусы за дружбу». Сроки проведения — с 1.10.2023г. до 31.10.2023 г. Организатор Программы ООО «Л1 Строительная Компания № 1» (ОГРН 1027804853559 адрес местонахождения: Санкт-Петербург, Орджоникидзе дом 52 литер А, помещение 92-Н, офис 4). Сведения об организаторе акции, правилах и условиях её проведения доступны на сайте. Имеются ограничения.
** Скидка ПЛК*** — индивидуальная скидка Клиента Программы лояльности клиентов Оператора, зависящая от количества квадратных метров, приобретенных в Компании Л1 им и членами его семьи (учитываемая родственная связь: муж, жена, мать, отец, дочь, сын, сестра, брат, бабушка, дедушка). Размер скидки рассчитывается автоматически и отображается в Личном кабинете Клиента ПЛК на сайте компании.
*** ПЛК — программа лояльности клиентов, участниками которой являются физические лица, которые на дату вступления в Программу приобрели в свою собственность одно или несколько помещений в Компании Л1.
Фото предоставлены пресс-службой компании ООО «Л1 Строительная Компания №1»