Дружба и застройщик помогут решить квартирный вопрос

Компания Л1 запустила программу «Бонусы за дружбу». Особенность в том, что ей могут воспользоваться не только потенциальные, но и уже состоявшиеся покупатели. Программа лояльности позволяет постоянным клиентам получить бонусы и одновременно помочь друзьям решить квартирный вопрос.

Суть программы проста: если к компании обратится новый клиент по рекомендации уже состоявшегося покупателя, то первый получит скидку на квартиру, а второй — определенную сумму на счет. Размер скидки и бонусов зависит от стоимости и метража квартиры, размера вашей скидки по программе лояльности, времени, прошедшем между покупками. Чем оно будет меньше, тем больше бонус и скидка.



Рассчитать, кому что причитается, можно по формуле: персональную скидку поделить на два и умножить на временной коэффициент. Его размер зависит от времени, которое прошло с момента заключения договора. Если менее четырех месяцев — то 0,9. В рамках от 4 до 12 месяцев — 0,8. По истечении года — 0,7.



Бонус за вычетом НДФЛ поступит на указанный счет клиента после того, как друг заключит договор и внесет по нему оплату. При этом персональная скидка для друга будет учтена на этапе подписания договора.