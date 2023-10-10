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    «Зенит» подписал новый трехлетний контракт с Мостовым

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    Футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с Андреем Мостовым по схеме «3+1». Новое соглашение с атакующим полузащитником рассчитано до окончания сезона-2027/28.

    «Хочется вместе с командой вернуться и на европейскую арену, каждый год побеждать в чемпионате. Кубок мы пока не брали с тех пор, как я в «Зените», пора закрыть этот вопрос! Надеюсь, в этом году нам удастся это сделать», — цитирует слова игрока пресс-служба клуба.

    Андрей Мостовой, родился 5 ноября 1997 года в Омске. В 2019 году присоединился к «Зениту». Начинал играть за вторую команду, а затем перешел в «Сочи» на правах аренды. В сезоне 2019/20 провел 26 матчей, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач.

    В июле 2020 года вернулся в «Зенит» и стал частью первой команды, выиграв с ней три чемпионата и четыре Суперкубка России. В настоящее время у Мостового 114 матчей, 21 забитый мяч и 9 результативных передач в футболке «Зенита».

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