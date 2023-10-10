Каким будет маткапитал за первого и второго ребенка в 2024 году

В России проиндексируют материнский капитал в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС 10 октября со ссылкой на министра труда и соцзащиты Антона Котякова.



Сумма должна увеличиться на уровень инфляции по итогам 2023 года. В текущем бюджете запланирована индексация выплаты на 7,5%. Так, маткапитал на первого ребенка планируют повысить минимум на 53 тысячи — до 631 тысячи рублей. Выплата за второго ребенка составит примерно 834 тысячи рублей, если семья не получала деньги за первенца.

По подсчетам министерства, в следующем году маткапитал получат более 1 миллиона семей.