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    Каким будет маткапитал за первого и второго ребенка в 2024 году

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    В России проиндексируют материнский капитал в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС 10 октября со ссылкой на министра труда и соцзащиты Антона Котякова.

    Сумма должна увеличиться на уровень инфляции по итогам 2023 года. В текущем бюджете запланирована индексация выплаты на 7,5%. Так, маткапитал на первого ребенка планируют повысить минимум на 53 тысячи — до 631 тысячи рублей. Выплата за второго ребенка составит примерно 834 тысячи рублей, если семья не получала деньги за первенца.

    По подсчетам министерства, в следующем году маткапитал получат более 1 миллиона семей.

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