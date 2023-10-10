На статусном Серафимовском кладбище сменили директора. Причина — загаженный туалет и любопытный блогер

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В петербургской ритуальной сфере перестановки. Своих постов лишились аж два директора в разных похоронных структурах. Как утверждают собеседники «Фонтанки», причиной этому могло стать видео, которое посмотрели сотни тысяч человек: на нём модный блогер случайно попадает в туалет на Серафимовском кладбище.



Веронику Степанову журнал woomen.ru в 2021 году назвал самым известным и скандальным психологом рунета. Её соцсети читают и смотрят несколько миллионов человек. Только в Youtube у неё больше 2 млн подписчиков — там она регулярно выпускает ролики об отношениях, а также видео с разбором психотипов известных личностей. По данным медиа, Степанова уже несколько лет живёт в Мексике — она уехала ещё до февраля 2022 года, объясняя это тем, что в России чувствует себя «несвободнее и напряженнее». В сентябре блогер, впрочем, ненадолго вернулась в Россию, чтобы поменять паспорт, а заодно записала обзор на модные места Петербурга и Москвы.

Как среди ресторанов, отелей, Пушкинского музея, Третьяковки и «Севкабеля» оказалcя погост, Степанова не поясняет на видео. «А вот Серафимовское кладбище», — говорит Вероника за кадром, минутой ранее на ролике она выходила из отеля в кожаных сапожках и плаще на встречу с родственниками. «Шокирующим оказался общественный туалет на территории кладбища», — продолжает она, особо упирая на то, что здесь похоронены многие заслуженные и известные люди, а недалеко, как известно, могила родителей президента.

«Возникало стойкое ощущение, что ещё чуть-чуть — и говно потечёт к могилам уважаемых нами людей. Даже любопытно, у губернатора Санкт-Петербурга Беглова в резиденции такой же засранный туалет?» — описала свои впечатления Степанова в отдельном посте в телеграм-канале. Примерно так же Вероника высказалась и на видео, а затем перешла к обзору ресторана на Крестовском острове.

Фото: скриншот видео youtube.com/veronikastepanova1978 Поделиться Поделиться





За несколько дней пост и видео набрали под полмиллиона просмотров. А на прошлой неделе, говорит один из собеседников «Фонтанки», в Смольный позвонили из Москвы. «Что это за трындец?» — пересказывает один из сотрудников городской администрации вопрос, который получили его коллеги. Кто именно посмотрел ролик Вероники Степановой и заинтересовался состоянием туалета, собеседник не уточнил. Но в конце прошлой недели видео изучали уже несколько высокопоставленных чиновников. Выезжали и на место. Итогом, утверждает собеседник, стало увольнение директора Специализированной службы Санкт Петербурга по вопросам похоронного дела Андрея Молдованова. Он с 2009 года возглавлял это учреждение.

Сам Молдованов отказался обсуждать с «Фонтанкой» свой уход. А ещё один собеседник в Смольном и вовсе опроверг связь с видео. «Дело в том, что он уже давно собирался выходить на пенсию, так совпало», — говорит источник. Он оказался также в курсе истории с туалетом на Серафимовском кладбище. По его словам, после просмотра видео высокопоставленный чиновник Смольного лично проверял состояние уборной и нашел её почти такой же, как на видео у Вероники Степановой. Проверили и общее состояние кладбища, дошли до могилы родителей президента, пусть на самом деле это и не совсем рядом. По итогам проверки туалет закрыли, рядом поставили кабинку от Водоканала, а дорожки рядом с могилой Путиных поручили администрации привести в порядок. Собеседник в Смольном подчеркнул, что претензии относились далеко не только к состоянию уборной, но подтвердил, что именно резонансное видео спровоцировало выезд на погост.

Серафимовское кладбище обслуживает частная компания «Агра». Доля в ней принадлежит Александру Скрыдлову (он на звонок «Фонтанки» не ответил). Именно он в последние годы комментирует инциденты, которые происходят на кладбище, выступая под разными должностями. Однако непосредственно директором в ЕГРЮЛ значится Иван Петрунин. Сейчас, впрочем, как сообщили «Фонтанке» на кладбище, директор сменился на Михаила Щербакова. Кстати, он уже работал в компании «Агра» — его контакт есть в контрактах 2016 и 2019 годов на обслуживание участков Серафимовского кладбища.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»