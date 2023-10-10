В Новоселье достроили детский сад на 190 детей

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада в поселке Новоселье Ломоносовского района. Его смогут посещать 190 малышей, сообщили в пресс-службе застройщика — Объединения «Строительный трест».
Новый детский сад расположился в двухэтажном здании площадью более 3 тыс. кв. м, которое архитектурно вписано в окружающую застройку квартала: кирпичный фасад в европейском стиле украшают панорамные эркеры. На кровле установлены зенитные фонари, обеспечивающие кроме всего прочего экономию электроэнергии. Во дворе сада находятся площадки и экологичные веранды, выполненные из натуральных материалов. Заходить в сад нужно с пешеходного бульвара Белых Ночей, что повышает безопасность пути.
Внутри также есть все необходимое: музыкальный и спортивный залы, игровые и спальные комнаты, кабинет для занятий с логопедом, пищеблок и столовая.
Это уже третье дошкольное учреждение, построенное в жилом квартале NEWПИТЕР. Первый детский сад — на 145 мест — открылся в начале 2017 года. В 2021 году введен в эксплуатацию второй детский сад на 145 мест. А в сентябре 2020 года здесь заработала Новосельская общеобразовательная школа на 550 учеников.