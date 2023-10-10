Россиян ждет ленивый месяц. Как отдыхаем в ноябре

В ноябре у россиян будет 21 рабочий день и девять выходных. Лишние сутки отдыха гражданам страны традиционно дарит День народного единства. В этот раз он выпадает на субботу, а значит, выходной переносится на понедельник.



Нерабочими в ноябре будут 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25 и 26-е числа. Сокращенной будет первая пятница месяца.

День народного единства закрепился за 4 ноября в 2004 году. До этого с 1995 года День освобождения Москвы под руководством Минина и Пожарского, или День согласия и примирения, отмечался 7-го числа. Праздник был утвержден в качестве замены Дня Октябрьской революции.