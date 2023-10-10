В ХАМАС назвали цели военных действий: главное о конфликте на Ближнем Востоке за 10 октября

В ХАМАС рассказали о цели военной операции Zvezdanews / T.me Поделиться Поделиться





Утром 7 октября радикалы сектора Газа нанесли ракетные удары по южной и центральной частям Израиля. Это крупнейшая за последние годы эскалация израильско-палестинского конфликта, произошедшая на следующий день после 50-й годовщины Войны Судного дня.



После массированного обстрела со стороны палестинцев в Израиле ввели чрезвычайное положение, а также «особое положение в области безопасности». Армия наносит ответные удары по территории сектора Газа, операция получила название «Железные мечи». МИД Палестины назвал причиной эскалации «ежедневные провокации» Израиля и бездействие международного сообщества в ответ на них. Рассказываем о том, что произошло сегодня, 10 октября.



В Белом доме рассказали, отправят ли войска на Ближний Восток Правительство США рассказало, собираются ли они отправлять войска на Ближний Восток для участия в военных действиях. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, армия США сражаться в Палестине не будет.



— У нас нет намерения отправлять свои войска, — заявил Кирби во время спецбрифинга.

В то же время США намерены продолжить поддерживать Израиль. Джон Кирби во время брифинга анонсировал новую военную помощь стране настолько быстро, насколько это возможно.

Владимир Путин высказался об израильском конфликте Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил о том, что обострение на Ближнем Востоке — результат провала американской политики. Президент также отметил, что конфликт разгорелся из-за игнорирования решения Совбеза ООН.



— Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, — передает РИА Новости слова Путина.

Президент отметил, что США игнорировали интересы палестинского народа — создание суверенного палестинского государства.

Число погибших в секторе Газа превысило 700 человек Число палестинцев, погибших в секторе Газа, выросло до 704, ранения получили 3,9 тысячи человек. Об этом сообщили в палестинском информагентстве WAFA.



В Израиле, по данным газеты Haaretz, от палестинских боевиков погибли 90 человек, еще 2,4 тысячи получили ранения. Также в Израиле погибли и граждане других государств, в том числе россияне.

4 россиянина погибли в Израиле

4 россиянина погибли в результате атаки ХАМАС на Израиль. Об этом сообщили в посольстве РФ. Также еще 6 человек числятся пропавшими без вести.

В ХАМАС назвали цели военных действий Целью антиизраильского альянса «Ось сопротивления» является уничтожение Израиля. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу управления по связям с политическими силами и СМИ палестинского движения ХАМАС в Ливане Абдула Маджида Авада.



— «Ось сопротивления» стремится уничтожить Израиль и стереть его с лица земли, — заявил Авад.

«Ось сопротивления» — альянс, объединяющий Иран, Сирию, иракские шиитские ополчения, ливанскую «Хезболлу» и йеменское движение хуситов.

По его утверждению, союзники ХАМАС не знали об операции, которую готовила Палестина, пока она не началась.

Евросоюз пригласил Израиль и Палестину за стол переговоров

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил глав МИД Израиля и Палестины присоединиться к внеочередной встрече европейских министров иностранных дел по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом политик сообщил в своем аккаунте Twitter.



— Я пригласил министра иностранных дел Израиля Эли Коэна присоединиться к встрече министров иностранных дел, которую я провожу сегодня во второй половине дня, — написал Жозеп Боррель. — Я также пригласил палестинского министра Рияда аль-Малики выступить на встрече, чтобы представить точку зрения Палестинской национальной администрации.

На внеочередной встрече министры обсудят обострение на Ближнем Востоке. Политики встретятся в Омане.

