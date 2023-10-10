Новую улицу в Пушкинском районе назовут в честь героя Великой Отечественной войны Василия Бухтеева

Новую улицу в Пушкинском районе построят в историческом районе Пулковское поселка Шушары. В рамках комплексного развития территории появится улица Василия Бухтеева, а также продолжения улиц Кокколевской и Соколиной.

Развитием дорожно-транспортной сети на территории займется застройщик «Терминал-Ресурс» — в рамках освоения нового участка проекта «Образцовые кварталы». Помимо жилья здесь будут построены также школа и детский сад.

Улицу Василия Бухтеева проложат от Усть-Славянского шоссе до Кокколевской улицы. Ее назовут в честь лётчика, старшего лейтенанта Василия Бухтеева, который погиб в бою в районе Пулково в сентябре 1941 года. Его тело и останки самолета обнаружили при проведении инженерных изысканий в 2018 году, а в 2020-м Топонимическая комиссия Петербурга одобрила название улицы в честь Василия Бухтеева. На месте гибели героя установлен мемориал.

