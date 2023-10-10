    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, ю-з

    762мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd101.36eur107.03

    Петербургского фаната оштрафовали и забанили на год за зажженный файер на игре «Зенита-2»

    1168
    3 комментария

    Калининский районный суд привлек к административной ответственности футбольного болельщика Дениса Забазнова за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (часть 3 статьи 20.31 КоАП РФ), сообщили 10 октября в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    События произошли 23 сентября 2023 года во время футбольного матча «Зенит-2» (Петербург) — «Химик» (Дзержинск). Забазнов во время игры зажег файер синего цвета, что, по мнению суда, привело к созданию угрозы безопасности.

    Забазнов признал свою вину и попросил о снисхождении суда. В результате суд оштрафовал фаната на 15 тысяч рублей и запретил ему посещать официальные спортивные соревнования на 1 год.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close