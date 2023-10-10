Петербургского фаната оштрафовали и забанили на год за зажженный файер на игре «Зенита-2»

Калининский районный суд привлек к административной ответственности футбольного болельщика Дениса Забазнова за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (часть 3 статьи 20.31 КоАП РФ), сообщили 10 октября в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.
События произошли 23 сентября 2023 года во время футбольного матча «Зенит-2» (Петербург) — «Химик» (Дзержинск). Забазнов во время игры зажег файер синего цвета, что, по мнению суда, привело к созданию угрозы безопасности.
Забазнов признал свою вину и попросил о снисхождении суда. В результате суд оштрафовал фаната на 15 тысяч рублей и запретил ему посещать официальные спортивные соревнования на 1 год.