КАД начали обрабатывать от гололеда, а водителей просят не лихачить

Первые заморозки выгнали на кольцевую автодорогу Петербурга машины с реагентами. На магистрали началась противогололедная обработка, а водителей просят быть более внимательными и осторожными при движении ночью и утром.



В ночь на 10 октября и в минувшие выходные температура воздуха местами опускалась ниже нуля, в связи с чем ночью на КАД было выведено 12 комбинированных дорожных машин, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На противогололедную обработку искусственных сооружений и потенциально опасных участков кольцевой израсходовали 30 тонн соли.