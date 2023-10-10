КАД начали обрабатывать от гололеда, а водителей просят не лихачить

Первые заморозки выгнали на кольцевую автодорогу Петербурга машины с реагентами. На магистрали началась противогололедная обработка, а водителей просят быть более внимательными и осторожными при движении ночью и утром.
В ночь на 10 октября и в минувшие выходные температура воздуха местами опускалась ниже нуля, в связи с чем ночью на КАД было выведено 12 комбинированных дорожных машин, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На противогололедную обработку искусственных сооружений и потенциально опасных участков кольцевой израсходовали 30 тонн соли.
Зимней скользкости на КАД датчики автоматизированной системы метеорологического обеспечения не зафиксировали, добавили в дорожном управлении. Движение на кольцевой осуществляется как обычно.
Водителям напоминают, что осенью в связи с осадками и переходом температуры воздуха через ноль возрастает риск ДТП, поэтому стоит быть предельно осторожными, соблюдать ПДД и избегать резких маневров и перестроений, особенно на участках, где видимость ограничена. Также стоит проверить техническую готовность машины к холодам.