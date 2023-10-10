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    Предложение, от которого нельзя отказаться. Совкомбанк оштрафовали на 200 тысяч рублей за принуждение к рекламной рассылке

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    Санкт-Петербургское УФАС оштрафовало Совкомбанк на 200 тысяч рублей за принуждение клиентов к рекламной рассылке. Как сообщает антимонопольное ведомство 10 октября, на кредитную организацию пожаловался гражданин.

    Проверка подтвердила, что при оформлении карты через сайт банк запрашивал не только согласие на обработку персональных данных, но и на получение рекламной рассылки. Без проставления «галочки» у обоих разделов получить услугу было невозможно.

    «Между тем наличие в публичной оферте (договоре) положения о безальтернативном согласии на получение рекламы по сетям электросвязи не является надлежащей формой получения согласия», — отмечают в УФАС.

    По мнению ведомства, действия банка нарушают часть 1 статьи 18 Закона о рекламе. В соответствии с частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ на кредитную организацию был наложен штраф.

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