В Уфе задержан подозреваемый в убийстве школьницы. Её задушили и подбросили в машину матери

Молодого жителя Уфы задержали по подозрению в убийстве младшей сестры. На допросе он рассказал, с каким трудом волок тело к автомобилю матери.
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Как сообщили в Следственном комитете по Башкортостану 10 октября, в полицию о пропаже 14-летней дочери заявила жительница Уфы. Девочки не оказалось дома, на связь перестал выходить её 22-летний брат. Как пишет UFA1.RU, сводный. Утром женщина обнаружила задушенную дочь в багажнике своей машины.
Уголовное дело возбудили по статье об убийстве, под подозрением оказался брат. По данным ведомства, он прятался на чердаке одного из многоквартирных домов в районе проживания семьи. Молодой человек задержан, свою вину не отрицает. «Да, дождался сестру — она пошла в ванную. Дождался, когда она выйдет, накинул на голову полотенце и начал душить руками. <...> Засунул в диван — единственное место, куда поместилась», — говорит он следователю.
Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации
Мог бы оставить и там, но «через три дня вонять начнёт». Тело он планировал вывезти и «куда-нибудь спрятать». Час с перерывом на отдых спускал из квартиры к машине матери. Что помешало закончить начатое, не уточняется.