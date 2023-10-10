Умер глава Подольска. Ему было всего 47 лет

На 48-м году жизни скончался глава Подольска, сообщили 10 октября в администрации городского округа. Он был избран на эту должность 9 марта 2022 года.
«В возрасте 47 лет скоропостижно скончался глава муниципалитета Дмитрий Вячеславович Жариков», — рассказали в администрации. Там отметили, что усопший всегда был рассудительным, энергичным, требовательным и справедливым.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал об умершем политике, что тот был молодым, ответственным и с чутким сердцем. «Мои глубокие соболезнования родным и близким», — отметил Воробьев.
Буквально накануне Жариков рассказывал в своем телеграм-канале, что утро понедельника начал со встречи с жителями в рамках личного приема. Также в тот день он проверял обновленный стадион «Весна».
Дмитрий Жариков с 2009 по 2015 год работал в администрации Подольска, где в разные годы возглавлял правовое управление и управление делами. 9 марта 2022 года был избран главой
Дату и место прощания с политиком объявят позже.