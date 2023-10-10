В Петербурге в разных местах нашли тела двух мужчин. У обоих не хватало одного предмета туалета

В Петербурге нашли двух мертвых мужчин: в разных районах, при разных обстоятельствах. Но с одной общей чертой.



Первый вызов поступил в 112 накануне около половины восьмого утра с улицы Коли Томчака, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 октября. По предварительной информации, у парадной одного из домой нашли тело мужчины. На вид погибшему было лет сорок. На мужчине были джинсы, синяя рубашка, черная куртка и часы на руке. А вот обуви не было.



На теле не нашли следов насильственной смерти, поэтому его направили в морг для установления причины гибели.

