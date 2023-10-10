    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -4

    1 м/с, с-з

    760мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd101.36eur107.03

    Неизвестный на автомобиле въехал внутрь здания генконсульства КНР в Сан-Франциско. Он ликвидирован

    1570
    1 комментарий

    Полиция Сан-Франциско (США) ликвидировала человека, который на автомобиле врезался в вестибюль визового отдела генерального консульства КНР, сообщает Reuters.

    Инцидент произошёл 9 октября в 15:09 по местному времени (10 октября в 01:09 мск). На место прибыли полицейские, началась перестрелка. Подозреваемый погиб. Его личность и причины его поступка пока неизвестны.

    «Неизвестный въехал в зал выдачи документов консульства, создав серьезную угрозу безопасности персонала и людей на месте происшествия и причинив серьезный ущерб зданию и собственности», — прокомментировали в консульстве Китая.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    КитайКНРСан-Франциско
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close