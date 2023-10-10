Неизвестный на автомобиле въехал внутрь здания генконсульства КНР в Сан-Франциско. Он ликвидирован

Полиция Сан-Франциско (США) ликвидировала человека, который на автомобиле врезался в вестибюль визового отдела генерального консульства КНР, сообщает Reuters.



Инцидент произошёл 9 октября в 15:09 по местному времени (10 октября в 01:09 мск). На место прибыли полицейские, началась перестрелка. Подозреваемый погиб. Его личность и причины его поступка пока неизвестны.



«Неизвестный въехал в зал выдачи документов консульства, создав серьезную угрозу безопасности персонала и людей на месте происшествия и причинив серьезный ущерб зданию и собственности», — прокомментировали в консульстве Китая.

