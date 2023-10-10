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    Лекции

    В Европейском университете расскажут об «убывании насилия»

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    3 комментария

    Видимо, сейчас самое время перечитать (или прочесть впервые) и обсудить русское издание известной книги Стивена Пинкера о том, что насилия в мире стало меньше. Этому посвятят семинар в ЕУСПб 12 октября. Бесплатно. 18+

    Книга Стивена Пинкера, профессора Гарварда и неоднократного финалиста Пулитцеровской премии «Лучшее в нас: Почему насилия в мире стало меньше», вышла на русском в 2020 году. И то, девять лет до нас добиралась. Утверждение, что насилия стало меньше, ученый доказывает статистикой: убийств меньше, расовых и этнических погромов меньше, войн и их жертв в процентном соотношении к общему населению меньше. Правда, так было в 2011-м, на момент выхода книги. И вдохновляющую тенденцию Пинкер объяснял вовсе не тем, что человек стал лучше, — впрочем, он не считает человека и «от природы жестоким». Просто предполагает, что изменения в культурной и материальной среде «дали преимущество нашим миролюбивым побуждениям». Одной из тенденций, которые обозначил Пинкер, был так называемый «Долгий мир»: он воцарился после окончания Второй мировой, когда «великие державы и развитые государства в целом перестали воевать друг с другом».

    Фото: https://eusp.org/
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    На семинаре в ЕУСПб Дмитрий Панченко, доцент кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук СПбГУ и Департамента истории петербургской «Вышки», постарается ответить на вопрос: насколько устойчива все-таки эта линия убывания насилия.

    Слушаем ученого на семинаре «Об убывании насилия в ходе мировой истории: к русскому изданию книги Стивена Пинкера» 12 октября в ЕУСПб, в Белом зале. Начало в 19:00.

    Александра Шеромова

    Фото: https://eusp.org/

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    Комментарии 3

    _ixform10 Окт 2023 в 08:02
    болт тебе
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