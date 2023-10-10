В Европейском университете расскажут об «убывании насилия»

Видимо, сейчас самое время перечитать (или прочесть впервые) и обсудить русское издание известной книги Стивена Пинкера о том, что насилия в мире стало меньше. Этому посвятят семинар в ЕУСПб 12 октября. Бесплатно. 18+
Книга Стивена Пинкера, профессора Гарварда и неоднократного финалиста Пулитцеровской премии «Лучшее в нас: Почему насилия в мире стало меньше», вышла на русском в 2020 году. И то, девять лет до нас добиралась. Утверждение, что насилия стало меньше, ученый доказывает статистикой: убийств меньше, расовых и этнических погромов меньше, войн и их жертв в процентном соотношении к общему населению меньше. Правда, так было в
На семинаре в ЕУСПб Дмитрий Панченко, доцент кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук СПбГУ и Департамента истории петербургской «Вышки», постарается ответить на вопрос: насколько устойчива все-таки эта линия убывания насилия.
Слушаем ученого на семинаре «Об убывании насилия в ходе мировой истории: к русскому изданию книги Стивена Пинкера» 12 октября в ЕУСПб, в Белом зале. Начало в 19:00.
Александра Шеромова