В Европейском университете расскажут об «убывании насилия»

Видимо, сейчас самое время перечитать (или прочесть впервые) и обсудить русское издание известной книги Стивена Пинкера о том, что насилия в мире стало меньше. Этому посвятят семинар в ЕУСПб 12 октября. Бесплатно. 18+



Книга Стивена Пинкера, профессора Гарварда и неоднократного финалиста Пулитцеровской премии «Лучшее в нас: Почему насилия в мире стало меньше», вышла на русском в 2020 году. И то, девять лет до нас добиралась. Утверждение, что насилия стало меньше, ученый доказывает статистикой: убийств меньше, расовых и этнических погромов меньше, войн и их жертв в процентном соотношении к общему населению меньше. Правда, так было в 2011-м , на момент выхода книги. И вдохновляющую тенденцию Пинкер объяснял вовсе не тем, что человек стал лучше, — впрочем, он не считает человека и «от природы жестоким». Просто предполагает, что изменения в культурной и материальной среде «дали преимущество нашим миролюбивым побуждениям». Одной из тенденций, которые обозначил Пинкер, был так называемый «Долгий мир»: он воцарился после окончания Второй мировой, когда «великие державы и развитые государства в целом перестали воевать друг с другом».