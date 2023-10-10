Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки в закон об ограничении арестов для женщин

Госдума РФ стала еще на шаг ближе к гуманизации уголовных законов в стране — главным образом для женщин. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки в закон об ограничении арестов для дам, пишут
Поправки были подготовлены Верховным судом в соответствии с поручением президента России.
Суть новеллы: в Уголовно-процессуальный кодекс вводится разграничение «насильственных» и «ненасильственных» преступлений, то есть не связанных с применением насилия или угрозы насилия.
Далее предлагается допустить арест только за преступления средней тяжести насильственного характера, а также за тяжкие и особо тяжкие преступления. Только в исключительных случаях предлагается арестовывать по делам о преступлениях средней тяжести ненасильственного характера.
А в отношении женщин, у которых есть малолетние дети, арест за преступление средней тяжести будет возможен только в случае насильственного характера преступления.
Кроме того, Верховный суд предлагает запретить аресты людей с тяжелыми заболеваниями, включенными в особый перечень.