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    Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки в закон об ограничении арестов для женщин

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    Госдума РФ стала еще на шаг ближе к гуманизации уголовных законов в стране — главным образом для женщин. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки в закон об ограничении арестов для дам, пишут 9 октября «Ведомости».

    Поправки были подготовлены Верховным судом в соответствии с поручением президента России.

    Суть новеллы: в Уголовно-процессуальный кодекс вводится разграничение «насильственных» и «ненасильственных» преступлений, то есть не связанных с применением насилия или угрозы насилия.

    Далее предлагается допустить арест только за преступления средней тяжести насильственного характера, а также за тяжкие и особо тяжкие преступления. Только в исключительных случаях предлагается арестовывать по делам о преступлениях средней тяжести ненасильственного характера.

    А в отношении женщин, у которых есть малолетние дети, арест за преступление средней тяжести будет возможен только в случае насильственного характера преступления.

    Кроме того, Верховный суд предлагает запретить аресты людей с тяжелыми заболеваниями, включенными в особый перечень.

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