Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки в закон об ограничении арестов для женщин

Госдума РФ стала еще на шаг ближе к гуманизации уголовных законов в стране — главным образом для женщин. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки в закон об ограничении арестов для дам, пишут 9 октября «Ведомости».



Поправки были подготовлены Верховным судом в соответствии с поручением президента России.



Суть новеллы: в Уголовно-процессуальный кодекс вводится разграничение «насильственных» и «ненасильственных» преступлений, то есть не связанных с применением насилия или угрозы насилия.



Далее предлагается допустить арест только за преступления средней тяжести насильственного характера, а также за тяжкие и особо тяжкие преступления. Только в исключительных случаях предлагается арестовывать по делам о преступлениях средней тяжести ненасильственного характера.

