Гибкая арендная ставка и документооборот через интернет в новом ТРК на Просвещения

Фото: предоставлено пресс-службой Компании Л1 Поделиться Поделиться





Торгово-развлекательные комплексы стали центрами притяжения: в них ходят не только делать покупки, но и развлекаться, проводить время, встречаться, обедать и даже гулять — в плохую погоду. И уж конечно, снять там хорошее торговое помещение важно для бизнеса. Для тех, кто пока еще не решил эту проблему, рассказываем про новые возможности на севере города.

Там, на стыке Выборгского и Калининского районов, на проспекте Просвещения между улицами Руднева и Кустодиева, скоро откроется новый ТРК «Парк Молл». Это будет один из самых крупных центров во всем районе: его фасад протянулся на целую трамвайную остановку.

Как устроен ТРК Сразу скажем, что общая площадь помещений, предлагаемых для аренды, превышает 35 тысяч квадратных метров.

ТРК «Парк Молл» в цифрах:

Общая площадь застройки: 12,7 га;

Подземный паркинг на 496 машиномест;

Площадь главного трехэтажного корпуса ТРК 61 тыс.м2;

Высота потолков в помещениях до 8,1 метров в зависимости от этажа.

Фото: предоставлено пресс-службой Компании Л1 Фото: предоставлено пресс-службой Компании Л1 Фото: предоставлено пресс-службой Компании Л1 Фото: предоставлено пресс-службой Компании Л1 Фото: предоставлено пресс-службой Компании Л1 Поделиться Поделиться





Комплекс будет поделен на два основных кластера: торговый и социальный. Первый будет включать в себя современный фудхолл, разные магазины, медицинский и фитнес центры. Второй отдан под обучающий и культурный центры, коворкинг. Для посетителей будут проводить культурно-массовые, образовательные и развлекательные мероприятия.

Что есть в аренду Арендаторам ТРК предлагаются помещения различного метража, и условия разнятся* в зависимости от места расположения торговой точки. Договора аренды заключаются на срок от 11 месяцев до 15 лет в зависимости от типа арендатора. С крупными якорными арендаторами договор может быть заключен на максимальный срок 15 лет, а размер арендной ставки чаще всего привязывается к товарному обороту арендатора.

Фото: предоставлено пресс-службой Компании Л1 Поделиться Поделиться





Есть возможность и долгосрочной аренды помещений по фиксированной ставке аренды. Такая ставка будет подвержена ежегодной индексации в зависимости от уровня инфляции или индекса потребительских цен. И последний вариант договорных отношений по аренде — это договора менее года. Они, как правило заключаются с ИП или СЗ на небольшие помещения, торговые островки или места для проведения промо акций. В случае необходимости всем арендаторам могут быть предоставлены арендные каникулы на срок до 4 месяцев для обустройства арендного помещения.

Удобный документооборот Для удобства и сокращения бумажного документооборота в ТРК ПАРК МОЛЛ будет внедрена уникальная система взаимодействия через специальный интернет-портал. С помощью этой системы арендатор может общаться с администрацией торгового центра, согласовывать заявки на ввоз и вывоз оборудования, монтаж и демонтаж работ, проведение рекламных акций и других мероприятий.

Также через портал можно самостоятельно заполнить и разместить информацию о своем магазине, акциях и мероприятиях — это автоматически синхронизировано с сайтом торгового центра, цифровой навигационной системой и мобильным приложением.

А кто туда будет ходить? «Парк Молл» входит в состав большого современного жилого квартала, состоящего из ЖК «Поэт», «Шекспир», «Байрон» и «Лондон Парк». Его жильцы, а это около 15000 человек, смогут посещать ТРК, не покидая территории квартала. Горожанам из других районов добраться до него не составит труда: от метро «Проспект Просвещения» и «Гражданский проспект» будет курсировать бесплатный автобус. Единственная его остановка расположится прямо перед комплексом. У автомобилистов не будет проблем с парковкой: подземная стоянка способна вместить до 500 машин.

Фото: предоставлено пресс-службой Компании Л1 Поделиться Поделиться





Во дворе «Парк Молла» обустроена парковая территория активного отдыха. Ее площадь более 10000 кв. м. Здесь расположатся зоны отдыха, спортивные и детские площадки, беговые и велосипедные дорожки и многое другое.

Таким образом, ТРК «Парк Молл» станет для жителей района настоящей точкой притяжения, а не обычным торговым комплексом. Это будет идеальное пространство для отдыха и деловых коммуникаций, посетители которого смогут зарядиться положительными эмоциями в среде единомышленников.

* Условия аренды индивидуальны. Подробнее узнать о них можно по тел. 305-33-55 ООО «Л1 Строительная Компания №1»

ТРЦ «Парк Молл» — разрешение на строительство № 78–003–0192.3–2012 от 4 апреля 2016 года

ЖК «Лондон Парк» — застройщик ООО «ЛП», проект сдан в эксплуатацию и заселен. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ЖК «Поэт» — застройщик ООО «ЛП», проект сдан в эксплуатацию и заселен. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Шекспир» — застройщик ООО «ЛП», проект сдан в эксплуатацию и заселен, проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Байрон» — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

