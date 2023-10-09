    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-з

    757мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd101.36eur107.03

    Кеннеди-младший примет участие в президентских выборах в США как независимый кандидат

    304
    1 комментарий

    В президентских выборах США в качестве независимого кандидата примет участие Роберт Кеннеди — младший. Об этом заявил сам политик на выступлении перед своими сторонниками в Филадельфии, пишет ТАСС 9 октября.

    По словам Кеннеди-младшего, он отказывается от вызова действующему президенту Джо Байдену на выдвижение от Демократической партии и станет избираться в качестве независимого кандидата.

    Американский юрист Роберт Кеннеди приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди.

    Ранее суд разрешил участвовать в выборах президента в 2024 году экс-главе государства Дональду Трампу.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    Роберт Кеннеди-младший
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость09 Окт 2023 в 21:51
    даешь даешь
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close