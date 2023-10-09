Кеннеди-младший примет участие в президентских выборах в США как независимый кандидат

В президентских выборах США в качестве независимого кандидата примет участие Роберт Кеннеди — младший. Об этом заявил сам политик на выступлении перед своими сторонниками в Филадельфии, пишет ТАСС 9 октября.



По словам Кеннеди-младшего, он отказывается от вызова действующему президенту Джо Байдену на выдвижение от Демократической партии и станет избираться в качестве независимого кандидата.

Американский юрист Роберт Кеннеди приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди.

Ранее суд разрешил участвовать в выборах президента в 2024 году экс-главе государства Дональду Трампу.