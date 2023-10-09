    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 0

    2 м/с, с-з

    756мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd100.49eur106.01

    Из ресторана «Мамалыга» на Ленинском вынесли 70 кг некондиции. На кухне множились кишечные палочки

    1812
    6 комментариев

    Красносельский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований ресторан «Мамалыга» на Ленинском проспекте. Решение вынесено 9 октября.

    Проверяющие пришли в «Мамалыгу» на Ленинском проспекте, 84, в сентябре, после того как среди посетителей был зарегистрирован случай острой кишечной инфекции. В ходе расследования в пищеблоке нашли группы кишечных палочек. Было забраковано 24 партии готовой замороженной продукции общим весом в 70 килограммов.

    Проверяющие нашли и другие нарушения. Так, в холодном цехе отсутствовала раковина для рук, а в ёмкости для сырого мяса хранились огурцы для приготовления салатов. Также в технологических картах отсутствовала технология приготовления некоторых блюд. Не проводился ежедневный осмотр работников, контактирующих с пищевой продукцией.

    Административное дело за нарушения санитарно-эпидемиологических требований возбудили на юридическое лицо ресторана — ООО «Ленинский 84».

    «Защитник ООО «Ленинский 84» вину юридического лица признала частично. Судом было установлено, что часть нарушений обществом уже устранена», — рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

    Суд приостановил деятельность холодного цеха на срок до 60 суток. В этот отрезок включено время фактического прекращения деятельности на основании протокола о временном запрете с 15 сентября.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    Кишечная палочкаРесторан Мамалыга
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close