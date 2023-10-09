Из ресторана «Мамалыга» на Ленинском вынесли 70 кг некондиции. На кухне множились кишечные палочки

Красносельский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований ресторан «Мамалыга» на Ленинском проспекте. Решение вынесено 9 октября.
Проверяющие пришли в «Мамалыгу» на Ленинском проспекте, 84, в сентябре, после того как среди посетителей был зарегистрирован случай острой кишечной инфекции. В ходе расследования в пищеблоке нашли группы кишечных палочек. Было забраковано 24 партии готовой замороженной продукции общим весом в 70 килограммов.
Проверяющие нашли и другие нарушения. Так, в холодном цехе отсутствовала раковина для рук, а в ёмкости для сырого мяса хранились огурцы для приготовления салатов. Также в технологических картах отсутствовала технология приготовления некоторых блюд. Не проводился ежедневный осмотр работников, контактирующих с пищевой продукцией.
Административное дело за нарушения санитарно-эпидемиологических требований возбудили на юридическое лицо ресторана — ООО «Ленинский 84».
«Защитник ООО «Ленинский 84» вину юридического лица признала частично. Судом было установлено, что часть нарушений обществом уже устранена», — рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Суд приостановил деятельность холодного цеха на срок до 60 суток. В этот отрезок включено время фактического прекращения деятельности на основании протокола о временном запрете с 15 сентября.