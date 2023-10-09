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    В Пулково пассажиры «Суперджета» два часа ждали вылета в Москву, чтобы отправиться на другом самолёте

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    «Суперджет», который должен был доставить пассажиров в столицу, не вылетел из Петербурга 9 октября. Виноват датчик.

    О задержке рейса авиакомпании «Россия» FV6048 «Фонтанке» сообщил читатель. В расписании его вылет был заявлен на 15:05, но в пятом часу вечера в воздух он так и не поднялся.

    «Знакомый должен был вылететь в Москву, больше часа в самолёте просто так просидели», — рассказал читатель, добавив, что после посадки пассажиров вернули в аэропорт.

    Как уточнили в авиакомпании, во время подготовки на земле к вылету самолета сработал один из датчиков. Рейс решено выполнять на резервном воздушном судне.

    По данным онлайн-табло, в Москву лайнер вылетел в 17:29.

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